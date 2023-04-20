▲ MG 於上海車展首演純電敞篷 Cyberster

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甫於去年9月全球上市榮獲Euro NCAP五星最高安全評鑑的全新純電休旅MG4，現今已於30個歐洲主要國家正式上市，並陸續開拓其他海外市場，導入如澳洲、泰國等地，而做為MG品牌邁向電動化的首款純電休旅作品，MG4從前衛的外觀造型、精銳盡出的座艙科技配置、優異的充電和續行表現、到最快0-100km 僅需3.8秒加速體驗，MG4不僅佳評如潮在今年1月便於歐洲市場銷售5,000輛新車，更在3月份達成單一車型突破「萬台大關」的里程碑(不含大陸市場)，而屢創新高的全球銷售表現亦彰顯MG品牌邁入電車時代深厚的造車實力。
1924年於英國創立的MG品牌，曾以經典八角形廠徽和親民實惠小跑車馳名於世，MG為承襲風靡世界數十載的浪漫情懷，特別於2023上海國際車展搶先亮相旗下最新純電敞篷跑車Cyberster，這款將性能、感性、科技三種元素巧妙融合的最新力作，除了運用流線的車身線條、凌厲的車頭造型加上鍘刀上掀式車門設計，形塑出完美經典的英倫敞篷跑車比例，在操控與車艙佈局更是搭配最新尖端科技，賦予駕駛者前所未有純電駕馭，以及智能前衛的用車體驗。電動車時代的新性能美學敞篷跑車MG Cyberster 預計將於2023下半年全球同步上市並陸續導入各國，為MG品牌跨入100週年獻上最崇高的敬意。
全新上市便引起全球車迷廣大關注的MG7，憑藉極具動感優雅的外觀設計、智能豪華兼具的座艙體驗、2.0T渦輪增壓引擎加上9速自排變速箱高性能動力組合、E-LSD電子限滑差速器、mCDC智能可調電控懸吊、以及自動化電動尾翼等越級高階配置，不僅廣獲各界青睞與好評，日前更成功創造歷史，從新疆艾丁湖出發(海拔-148.379公尺)，途經青海抵達西藏拉瓊拉埡口(海拔5829.788公尺)，歷經盆地、冰川、沙漠、雪山等嚴峻地形，完成「最大海拔落差5978.17公尺」之挑戰，締造史無前例的金氏世界紀錄，完美演繹MG品牌卓越超群的產品實力。