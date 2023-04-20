▲ 以新能源車為主軸，「2023 商業車博覽會」台中國際展覽館開幕

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「2023商業車博覽會」發表新品眾多，包含：新能源車、重型商用車、輕型商用車、零配件耗品、科技應用、車聯網、冷鏈物流等眾多品項，與一般車展不同不單純只是展車，而是有眼花撩亂的種特殊車、車隊管理系統、智慧運輸等。因此主辦單位彙整出本屆六大亮點：新能源車、淨零碳排、百大新品、安全科技、趨勢研討及教育推廣。主辦單位中華民國商用車技術發展協會理事長張玉穎指出：「本屆展會單單品牌就有上百個，新車及新品發表更是目不暇給，因此彙整出六大亮點，就是要讓參觀民眾入寶山不會空手而回，其中像是百大新品，就包含鴻華先進將全球首發MIT進軍國際市場的最新電動巴士Model的新款，非常適合大型企業作為接駁使用，不僅協助企業ESG更能在碳權及碳稅上獲益。另外，像是教育推廣，歡迎高中職以上的學校申請免費集體參觀。」而參展單位更是來自全球頂尖之商業車相關品牌：如日本(FUSO、ISUZU)、韓國(現代)、德國(賓士)、法國(米其林)、義大利(IVECO)…等，零配件耗品的品牌更是倍數成長。且每個攤位都是精銳盡出，就要讓參觀的商業車主收穫滿滿。
歷經四屆的「商業車博覽會」，從第一屆開始就進入新能源車的議題，只是攤位面積一直無法擴大(往年約占5%)。但隨著電動車商機的蠢蠢欲動，今年新能源車款的面積就佔了整體展會的近兩成，可見有意願參考電動車的頭家們可以到展會一探究竟，甚至參加系列座談會，來做為未來轉換電動車的參考。
為了讓商用車主不再只是默默運轉而是因為這個展會平台讓運輸業掌握趨勢大大轉運，因此「2023商業車博覽會」以運轉轉運為基調籌備了這兩年一次盛大的活動。主辦單位之一商業車誌社長邵長玲表示：「本屆參展商更懂得如何深度溝通自產品的特色，不僅發表最新產品，還提供多項優惠，例如車隊沿約優惠，首度試用折扣等等，前幾屆參展商透露有些車隊採購在整場比較議價居然可以省下百萬成本。」
「2023商業車博覽會」活動時間是2023年四月二十到二十三日(每日9:00~17:30)；地點在台中國際展覽館(地址：臺中市烏日區中山路三段1號)。門票$200於現場售票口購買，學生及65歲以上長者半價，12歲及以下孩童需由家長陪同。歡迎運輸頭家及對商業車有興趣的民眾4/20~4/23，到台中來看看如何讓你“轉運”的商業車年度盛會！