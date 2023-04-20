王世堅初選勝出！鄭文燦：經黨內民主程序會獲支持

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鄭文燦指出，截至2023年2月底，累計總設置能量已達近15GW，之後速度會比較快，其中去年度太陽光電模組設置新增2.5GW、離岸風電也增加超過1GW。
鄭文燦說，太陽能案場需要用地審查、能源局要給許可，希望中央地方有聯合審查程序，把時程縮短、規則明確，讓業者可以遵循；農電共生、漁電共生需要的檢核標準，也要建立起來，希望綠能投資能在正確軌道上往前走。
針對綠能蟑螂，鄭文燦指出，檢調平台都會排除，讓合法投資得到最大保障，業者要做好環境教育、敦親睦鄰；未來能源局會改制為能源署，人力、預算都會增加，全力協助太陽能發展，20GW的目標一定會達成。
離岸風電部分，鄭文燦指出，台灣從沒有經驗到累積經驗，正在建立亞洲風電基地，許多風電大廠都希望在台灣設計、生產，也能輸出到亞洲；他的責任是想辦法實際落實好的政策，協助綠能產業穩健往前走。
另外，民進黨今天公布2024立委選舉台北市第2選區初選民調結果，台北市議員王世堅以41.97%，勝過民進黨立委何志偉的39.7%；另外，桃園市第4選區初選民調結果，前桃園市議員范綱祥以35.79%，勝過對手余宛如的22.73%。
身兼民進黨2024大選提名策略小組成員的鄭文燦受訪時表示，民進黨有很多人才，經過初選機制，選擇最好、最強的候選人，相信勝出的候選人都會得到祝福，也得到大家充分的協助，經過黨內民主程序，最後的結果一定會得到大家支持。
媒體詢問，中國展開貿易壁壘調查，可能是海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）終止前兆。鄭文燦說，終止ECFA對兩岸都不好、對彼此經貿往來亦會造成重大衝擊，目前在世界貿易組織（WTO）架構下作貿易調查，行政院經貿辦公室、農委會、經濟部都會做好準備，相信在WTO的機制下協商，是最好的安排。（編輯：翟思嘉）1120420