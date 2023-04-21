高級鋼品再生料占比！中鋼鍍鋅鋼品通過UL2809驗證創新里程

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王錫欽說，鋼鐵是各項基礎建設與工業發展所需的關鍵材料，以鋼鐵為主要材料的產業，包括汽機車業、船舶、營建業、機械產業、橋梁、家電、進出口貨櫃、螺絲及扣件等，其所涉及的產業層面既深且廣。
王錫欽並說，台灣每年粗鋼總產量約2330萬公噸，煉鋼兩大主流製程中，一貫化煉鋼製程佔64.4%，電爐製程佔35.6%，而一貫化作業煉鋼，以鐵礦砂及冶金煤為主要原料，以高爐融煉鐵水，再透過轉爐吹氧煉鋼，同時添加合金原料，經連續鑄造及再軋延後做成鋼板、熱軋、冷軋、鍍鋅、線材等各樣鋼品，另一類電爐製程，則以廢鋼為主要原料，廢鋼在電爐融成鋼液後，經過連鑄和軋延做成型鋼、鋼筋等鋼品。
王錫欽指出，近年來國際科技業大廠相繼要求供應商逐步提高再生材料使用比率，中鋼公司積極投入轉爐增用廢鋼再生料的冶煉方法開發，包括煉鋼轉爐熱能補償、大量廢鋼快速熔化、二次精煉升溫等技術，以及建立嚴謹的廢鋼管理系統。
中鋼於前年及去年陸續推出高再生料(廢鋼)的低碳鋼材，分別成功生產SGCC RC12及SGCC RC20之高品級鍍鋅鋼品，並獲同為HP、康寧等科技大廠驗證之國際性公司UL頒發認證書，該公司並結合集團旗下子公司中龍鋼鐵公司之電爐串接轉爐冶煉製程，生產廢鋼添加量占比，提高至40%以上的鍍鋅鋼品SGCC RC40，亦於今年3月順利通過UL 2809驗證，這不僅劃下高品級鋼品再生料占比認證之新里程碑，也符合下游客戶的用料需求。
王錫欽並指出，面對全球鋼鐵市場競爭及2050年碳中和趨勢及挑戰，該公司以2018年為基準年，完成短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」兩個階段的碳中和路徑規劃，在短程部分，採行能源效率提升和使用再生能源之路徑，目標2025年較基準年減碳7%，而中程減碳路徑，包括高爐添加還原鐵、高爐噴吹富氫氣體、鋼化聯產和轉爐增用廢鋼等，目標2030年較基準年從原先的減碳22%，將再向上提高至25%，以展現減碳決心，最後的長程路徑則為使用混氫燃料、碳捕捉封存及氫基直接還原鐵製程，朝2050淨零碳排的永續發展目標踏實前進。