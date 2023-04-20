中國禁農產品「台灣從未向WTO提告」？農委會：不接受惡意扭曲

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對此，農委會說明，針對中國大陸自110年3月起陸續以不符合國際慣例與科學原則的理由，暫停我國鳳梨、釋迦等多項農漁產品進口，以及中國大陸在108年11月提出要求各國輸中食品企業必須註冊的相關規定草案，農委會表示，政府在透過兩岸管道未能獲得中方善意回應後，已依照WTO相關程序，分別於110年11月至112年3月共5度在「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫」(SPS)委員會會議，以及109年2月至112年3月共10度在「技術性貿易障礙」（TBT）委員會會議提出特定貿易關切，要求中方與我國進行技術性諮商，並請中國大陸遵守SPS及TBT協定、符合科學原則與透明化規定、提供足夠資訊，以及改正相關措施，卻始終沒有獲得正面回應。對於外界扭曲政府未在WTO有所作為，農委會無法接受並特別嚴正澄清。
農委會指出，依照WTO相關規範，會員間倘有貿易糾紛，一般多先尋求雙邊管道解決，倘有需要，再於相關委員會提出特定貿易關切；如仍未能獲得解決，再考慮是否訴諸爭端解決機制仲裁。針對中國大陸不符合國際慣例與科學原則的措施，政府已多次透過雙邊管道及在WTO相關委員會提出特定貿易關切，要求中方改正，未來也將視中方回應，採取必要措施，請外界勿再惡意曲解政府維護我農漁民權益之相關決心與作為。