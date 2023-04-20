特企／蓓朵娜響應「世界地球日」 攜手印花樂實踐社會關懷
近年來消費者購買商品除了在意產品品質內容之外，同時也會注重企業社會責任和品牌的社會價值。巴黎時裝周指定使用的台灣保養精品「蓓朵娜」和最具代表性的設計品牌「印花樂」聯名合作，攜手打造獨家「漫步巴黎優雅小提袋」引起廣泛關注。這款手提袋不僅是一個有溫度的產品，背後更蘊含著非凡的意義。
這次聯名合作，每個限量提袋都是由在地的社區媽媽親手縫製而成，這樣的合作，不僅讓社區媽媽有一份穩定的收入，也提升了他們的自信心和成就感，並創造在地社區媽媽的就業機會，藉由雙方的品牌聯名讓品牌價值延伸到社會責任，每一個手提袋，就代表著對一個在地家庭的支持。在提袋設計上，以蓓朵娜品牌元素為靈感，如代表巴黎的巴黎鐵塔、明星商品「粉鑽瓶」及各種代表女性自信、優雅的元素，設計為印花，藉以傳達女性優雅獨立自主的特質，以及「綻放美力，隨你所欲」的理念。
同時蓓朵娜也響應世界地球日的53周年，推出限定組合低至53折優惠活動，將捐出限定組合營業額的10%給財團法人慈心有機農業發展基金會，一同響應綠色植樹計畫。另外，只要在蓓朵娜Facebook粉絲團的指定活動貼文留言，和蓓朵娜一起響應世界地球日，還可獲得$100折扣碼，讓消費者在購物同時也能為地球盡一份心力。
除此之外，蓓朵娜官網更有一系列的母親節活動，滿$2000現折$200，另外消費滿$3000即可獲得限量聯名「漫步巴黎優雅小提袋」(市價$680)和最受歡迎的體感潤唇膏(花漾限定版)兩色各一(市價$1360)，母親節檔次還有周周抽雙人澳門三天兩夜自由行(雙人機加酒，價值$30000)！千萬不要錯過！
蓓朵娜官網