▲ 米其林展演商用輪胎新趨勢 參與 2023 商業車博覽會

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秉持著米其林「優異性能直到最後一里」的品牌理念，米其林輪胎的傑出性能，不因時間而遞減，除了低扁平比輪胎，在廂型車及小型商用車市場中，MICHELIN AGILIS 3 系列產品，更以安全、耐磨及耐用的卓越表現，廣受運輸物流、消費者的好評，突破性的三項創新設計「U型溝槽」、「全溝深細紋」及「創新橡膠配方」，不僅帶來更穩定更安全的駕車體驗，高里程的輪胎及專利防護技術，更能有效替車主創造加乘收益、降低維修成本等，是一款無論商用或家用，都最有感的「高CP」胎款選擇。
此次商業車博覽會中，邀請擔任商務接送、租賃公司老闆的「阿水」與經營辦桌事業的「金葉摸油湯夫妻」在米其林攤位中分享使用心得；阿水提到：「當老闆最在乎的就是CP值， AGILIS 3的輪胎擁有優異的性能表現，不僅更耐磨、更好開，最重要的是穩定性的大幅提升，增加乘客的安全性，以頭家的角度來看，是一門值得的投資。」而「金葉摸油湯」辦桌夫婦則表示：「自從成立了辦桌文化工作室，我們總是全台跑透透，到各個城市、鄉鎮分享辦桌文化與美味，換上米其林AGILIS 3輪胎後，可以很明顯的感受到行駛的穩定及輪胎的抓地性能優異，耐磨又耐操，讓我們無後顧之憂，安全更安心。」
為了致敬這群拚經濟的台灣頭家，台灣米其林特別推出「A級頭家模範選拔」，邀請擁有大貨車駕照的藝人李懿代表台灣米其林向所有運輸頭家廣發請帖，即日起至6月15日報名期間內，符合報名資格者，完成LINE資料登錄即可參加「A級頭家模範選拔」，就有機會獲得米其林全車贊助MICHELIN X LINE ENERGY輪胎 (價值約20萬元) 共五名，詳情請上米其林官方LINE查詢https://lihi3.cc/7Wz0Q或可於「2023商業車博覽會」期間至米其林A12攤位填寫紙本報名表。
即日起至2023 年 6月15日，凡換購2條AGILIS 3輪胎(含)以上，並完成LINE資料登錄，即可參與2023 「MICHELIN AGILIS 3 十萬八千里英雄之路客貨車」里程挑戰賽。全車更換（全車四條／全車六條），並完成LINE資料登錄再抽10萬英雄激勵金！詳情請上米其林官方LINE查詢https://lihi2.com/8AeuM。