台南「神秘結界」擋爆雨神！降雨數據驚呆　氣象專家揭原因

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臉書專頁「天氣職人吳聖宇」指出「顯著春雨第2天，高低層配合的狀況下，短波槽變得太深了，地面鋒快速南壓，槽前暖濕西南風也很快離開台灣附近，另一個狀況是，雲圖可見在廣東海面有一個旺盛對流區發展，這團旺盛深對流已經持續了將近整整一天的時間，低層有西南風暖濕空氣不斷提供水氣，高空則有氣流分流的良好輻散環境，導致深對流在同一區域不斷的反覆生長，偏偏在槽後西北氣流的帶動下，這團對流接近不了台灣。
「幾個因素相加後，原本預報南部該下的雨就跟著大幅度減少了」吳聖宇說，反而是中彰以北到苗栗一帶超乎預期的發揮，下了很大的雨量，這對鯉魚潭、明德、永和山等水庫帶來相當的幫助，寶山、寶二水庫也獲益良多。
對於週末天氣如何，天氣風險公司分析師林孝儒說明，週末至下週一（4/24）台灣附近東北季風減弱轉偏東風，迎風北部及東半部的地形降雨相對都較零星，而中南部則為多雲有陽光露臉的天氣，不過午後山區將有些熱對流發展機會帶來局部短暫陣雨，前往山區仍是要備個雨具防範。預期下週二至三將再度伴隨一波鋒面南下後轉東北季風影響，各地天氣又再有一波陰雨的天氣轉變，不過發展強度上是遠不及前兩日的波鋒面，因此帶來的降雨量比較有限的。