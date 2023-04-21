特企／瑞信危機衝擊國際金融　章翊：投資管理需全方位控管

章翊指出，瑞士信貸爆出170億美金危機，其中最主要的是AT1債券影響，瑞銀集團（UBS）同意收購瑞信（Credit Swisse）之後，將使得大約160億瑞郎（173億美元）的瑞信債券「變壁紙」，這些債就是被暱稱為「可可債」的CoCo Bond，亦稱為額外一級資本（AT1）債券。CoCo債的全名是應急可轉債（Contingent Convertible Bonds，簡稱CoCo Bonds、CoCos），是種在歐債危機後才出現的債。它是銀行債務中的最低級別債券，代表在良好環境下，能產生高收益；反之，若銀行狀況壞透了，這類債券就會率先受到最大衝擊。
一個銀行的資本結構，當銀行面臨破產的時候，首先是用股份跟普通股票填充資本充足率，排列第二的就是AT1債券，AT1債券在資本充足率低於監管標準，或監管部門直接決策下，會強制的減計本金或轉換為股票。
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不過債券裡的條約也明確寫到，當發行銀行的資本充足率時低於標準時，債券的持有人將面臨永久性損失，並且由監管部門決定還債順位，所以AT1的風險在此次事件表露無遺，但誰又能想到銀行說倒就倒。特別在2022年底瑞信的CET1比率仍然是觸發AT1條件的1倍之多，市場的變化，非局內人真的很難看清全貌，AT1債券爆雷對一般民眾而言看似遙遠，但歐美國家迄今發生黑天鵝事件的金融機構，往往都是政府拿納稅人的錢出手解決爛攤子。
現在看到德意志銀行也受影響，股票崩跌，投資人產生不信讓感。章翊提到，基於市場對於德意志銀行體系的疑問，再一次加息以及結合債券提前回購，產生了聯合效應，由於目前歐美銀行一系列的倒閉和流動性問題出現，再加上美聯儲，歐洲央行，瑞士央行，為了對抗通膨堅定加息，導致德銀的CDS暴漲，CDS可以理解為給優先級別高的債券做的風險對沖，它漲的越高，也就是德銀倒閉的風險可能性增加，股票跟債券就會被大量拋售，雖然德銀22年的利潤是15年來最高，稅前利潤達到了56億歐元，但目前市場情緒想當脆弱，投資人不管什麼基本面，都先跑了再說。
但德銀因這幾年的重組，成果還是不錯的，近期德銀回購優先級別比較低的15億歐元債，也是一種很積極的挽回投資者的舉動，避免遭到擠兌和債券大規模拋售，加息本來就給脆弱的經濟實體，帶來更大的貸款違約風險，總結目前的金融市場是以情緒為導向，歐美銀行的擠兌問題依舊存在，最近美國銀行連環爆，這只是反映了美國金融體系的巨大裂縫，從疫情起初大放水，銀行資金滿溢，到後來通膨失控、暴力升息導致債券大跌，兩三間銀行爆掉不會是個別事件，後續還值得密切觀察。
而不管是瑞信AT1與德銀CDS這類商品，品主要客戶是那些尋求高收益並具有較高風險容忍度的機構投資者，例如基金管理公司像PIMCO、貝萊德等、中小型的家族辦公室。由於AT1債券的特殊性質，在亞洲特別受到歡迎，因為亞洲富人以及家辦還是迷信這類大銀行的品牌，跟較高的收益率。
章翊強調，就以奕樸資本來說，是一家專注於一級市場投資管理的Single Family office，家族辦公室投資的底層邏輯，一定是流動性，安全性跟增長性，在風險可控的情況下去增加價值，家族辦公室是一個新消費的關係，以往金融機構跟客戶是個sell side關係，我賣你產品，而家族辦公室是buy side關係，和投資人是站在同一端的，當投資人的顧問，篩選最適合投資人需求的投資項目，且家辦是基於多維度的投資內容，像是一級市場的M&A，Pre IPO輪的股權投資甚至另類投資，這些都要對接不同的投資機構，最終都會由家族辦公室來整合，且是基於長期服務的狀態。
章翊說，奕樸資本可以最深度的挖掘投資人潛在跟真實的需求，是一個非常個性化，基於信任和隱私的服務，且在做投資決策的時候是站在投資人的角度考量投資風險以及設計架構，海內外一年對接超過150位投行總裁，基金合夥人，項目企業代表，從中來篩選出當下市場上最優質的項目給家辦投資人。