特企／活屍湧大稻埕、華山1914文創？《死亡之島 2》快閃邀你同樂

為慶祝《死亡之島 2》正式上市，官方特別邀請了貝莉莓及月希Tsuki分別於4 月 22 及 23 日擔任一日店長，並舉辦三重互動遊戲要與現場民眾同樂，現場備有豐盛的獎品及特製的「爆殭冰淇淋」，以草莓口味冰淇淋為基底，加上眼睛造型曼陀珠糖做裝飾。只要民眾於現場體驗遊戲即可免費獲得殭屍感滿滿的爆疆冰淇淋乙支；第二重活動為「一日店長小遊戲」，邀請玩家與一日店長進行遊戲挑戰即可免費獲得爆疆冰淇淋乙支，如成功挑戰店長更可以加碼獲得抽獎機會一次；最後還有「拍照打卡活動」，民眾於現場找到「殭屍」並與他拍照打卡即可獲得抽獎機會。抽獎獎品獎項豐富，內含冰淇淋兌換券、《死亡之島 2》遊戲兌換序號、鑰匙圈、水瓶等不同獎項，邀請民眾踴躍參與遊戲活動。
另外，遊戲發行商 PLAION 與迷の密失 LOST Taiwan 合作舉辦「《死亡之島 2》密室逃脫」，4 月 21 日至 5 月 20 日也別忘了帶上三五好友一同測試你們的喪屍末日求生能力！ 《死亡之島 2》是一款第一人稱動作角色扮演遊戲，劇情從致命病毒在洛杉磯蔓延展開，當地居民一個個變成飢渴的殭屍、政府封城進行隔離管制，軍隊全數撤退玩家所扮演的角色已被咬傷且被病毒感染，但同時卻產生了抗體、學會駕馭流經血管的被汙染的力量。遊戲中有許多技能去面對各種殭屍，同時也支援三名玩家合作模式，玩家將會在遊戲中和其他少數有抗體的小混混一起拯救天使之城與人類的未來。
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《死亡之島 2》遊戲上市快閃活動—「爆殭冰淇淋」時間與地點
2023 年 4 月 22 日 13:00 - 20:00 大稻埕碼頭特區
2023 年 4 月 23 日 13:00 - 20:00 華山1914文創園區 金八廣場