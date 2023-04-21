「台灣最美雙胞胎」Sandy&Mandy清大畢業 超美學士照公開
被封為「台灣最美雙胞胎」的Sandy和Mandy從小以精湛舞藝與超萌外表擄獲大眾的心，還曾被BTS認證超會跳，2人在臉書、IG及YouTube等累計擁有超過400萬名粉絲，她們日前（19）公開學士服美照，並和大家報喜在今年將從清大正式畢業。粉絲驚呼「怎麼記得才剛讀大學而已！」
記者徐銘穗/綜合報導
最美雙胞胎Sandy & Mandy（周玗希、周玗函）在3歲時，因為一支互親臉頰的影片爆紅，獲選「十大網絡人氣姊妹花排名榜」冠軍。後來姊妹倆經常曬出練舞、舞蹈影片，讓她們累積愈來愈多粉絲，YouTube頻道「sandy mandy」總觀看還突破1億的驚人數字，她們在抖音上發布的影片還曾引來BTS按讚並留下「perfect」的讚美。
兩人當初透過清華大學特殊選才「拾穗計畫」進入清大就讀，日前穿著學士服拍畢業照，在臉書粉專感性發文說：「對我們來說大學生活是人生重要的一段時光，帶來的不僅僅是充實自我的成長試煉，還有綿延一輩子的珍貴回憶。」
Sandy和Mandy說，「完成學業」一直是自己所立下的一個目標，最後也不忘感謝家人、師長與朋友。貼文一出後，光在臉書就湧入近4萬名粉絲留言道喜與祝福，「不敢相信時間過那麼快」、「怎麼記得才剛讀大學而已！」、「漂亮又會讀書，真棒」、「時間過得好快，恭喜進入下一階段精彩人生」、「終於可以談戀愛了」、「穿學士服也太好看啦！」。