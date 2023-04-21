南向淘金一站就go！CYBERBIZ GLOBAL東南亞站正式上線

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東南亞總人口高達6億，其中網路使用人口就佔了4.6億，4年成長超過60%，網路人口規模更是台灣的21倍，伴隨東南亞網路使用人口持續提升，未來也將會持續驅動東南亞數位經濟市場的成長。正是看好未來東南亞電商市場的蓬勃發展，因此CYBERBIZ繼日本站開站後，下一站選擇東南亞，希望串接東北亞到東南亞，以整合並提供亞洲品牌跨境的更多想像。
跨境東南亞CYBERBIZ選擇先從新加坡和馬來西亞開站，執行長蘇基明（Jimmy）表示，東南亞包含6國：新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼及菲律賓，其中新馬的經濟發展相較於其他市場來得早，華人比例高，網民滲透率也更高，更重要的是，新馬兩國的獨立站電商消費已佔20%，為東南亞6國之首，預估2025年可提升至35%以上，顯見D2C官網需求潛力大。
其中，馬來西亞電商消費在近年發展尤其迅速，主要得利於當地政府的大力支持，積極推動電商發展與網路消費，不僅由政府推出網路消費活動，發放電子優惠券，更結合電子支付業者，共同推動發展電子錢包消費，以完善電商發展的基礎建設。因應馬來西亞網路消費的普及和需求快速增長，再加上文化語言相近及地理位置，皆促使馬來西亞成為跨境東南亞市場的起步點。
觀察當地市場特性，由於具有文化相近性，因此東南亞對於MIT（Made In Taiwan）產品有一定的喜好與接受度，也提高台灣品牌進軍東南亞市場的成功機率。本次參與CYBERBIZ GLOBAL SEA計畫的潑寶總經理劉凱葳（Jerry）指出，看好未來10年東南亞快速發展的契機，對於經營母嬰用品的潑寶來說相當有機會，再加上經濟高成長帶動人均所得提升，家長對於孩子的用品更捨得花錢，對於台灣品牌或定位較為高階的產品，絕對會有市場。
至於台灣已經有品牌購物官網，為何需要在東南亞再設置一個？劉凱葳提到，雖然文化相近性讓產品接受度有機會提升，但文化上的差異還是會影響官網內容的編排與設計，從產品名稱、文案撰寫與關鍵字的設定，再到宗教信仰是否有冒犯等，縱使是國外品牌，但跨境建置的官網就是要盡可能的融入當地，以貼近民眾生活。
對於決定經營跨境電商，劉凱葳笑說：「跨出去就對了！」他分享到，「跨境電商最大的痛點通常是在於金、物流，以及因為文化差異所產生不同的行銷方式和消費習性。」而CYBERBIZ一站式跨境方案，已經協助品牌成功串接金、物流，發揮整合優勢建立完整生態系，從跨境物流、金流支付到攜手在地行銷團隊等，幫你找到最合適的Influencer或KOL來介紹品牌，因此才能提供跨境品牌最接地氣的整合行銷方案與落地官網建置，降低跨境門檻並成功出海。
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