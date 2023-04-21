特企／得意的一天有料熬鮮湯獲「2023全球純粹品味評鑑」殊榮

AA TASTE AWARDS是全球唯一以Clean Label精神為取向的綜合評鑑，為世界四大美食評鑑之一，表彰在視覺、嗅覺、味覺、成分和純淨度皆表現出色的產品。得意的一天有料熬鮮湯全系列獲獎，不只充分反映出得意的一天努力為消費者提供健康、營養、美味的食品，更代表其對於產品的高標準品質把關，實屬難得不易！
得意的一天有料熬鮮湯三隻湯品皆兼顧美味與三無添加，在三無（無防腐劑、無味精、無人工香料）的基礎上做到料足味美湯底濃，讓消費者在享受美味同時，也吃的營養又健康。香草羅宋牛腱燉湯以牛骨高湯，搭配番茄泥和義式香草，酸甜開胃又香氣濃郁，完美呈現歐式經典香醇風味；南洋肉骨茶豬腱燉湯以豚骨高湯加上新鮮蒜粒及肉骨茶香辛料，每一口都吃的到豬腱肉塊，滋補又美味；在全聯獨家販售的秋栗人蔘無骨雞湯用雞骨高湯搭配紅蔘、西洋蔘、白蔘三種人蔘燉煮，吃的到整顆栗子，風味輕甜濃郁，溫補超療癒！
身為得意的一天有料熬鮮湯代言人，同時也是人妻人母的Ella，平時也經常用有料熬鮮湯照顧先生及孩子。只要微波或隔水加熱，就能快速將美味又營養的湯品端上桌，有料熬鮮湯堅持使用真材實料的食材製成湯底，並加入大量配料，在忙碌時就是快手料理的神隊友，再也不怕手忙腳亂！
為滿足現在人對料理健康和方便的需求， 除有料熬鮮湯外，得意的一天高湯粥系列，以原汁高湯與天然穀物燉煮，並搭配均衡食材，不僅美味也富含多元營養，其中番茄牛肉高湯粥更是獲得「銀髮友善產品包裝設計獎」，含有友善銀髮族的營養機能，質地與包裝。
得意的一天有料熬鮮湯/高湯粥兼顧全家人的健康及美味，透過三無添加的營養美食及多樣風味變化滿足家人的味蕾。便利即食，不擅烹飪的人也能輕鬆做出營養均衡、色香味俱全的餐點，營養也絲毫不少，讓消費者吃得美味又安心！
我是廣告 請繼續往下閱讀