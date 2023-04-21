膿疱性乾癬全身爆發潰爛　醫示警：宛如不定時炸彈

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全身型膿疱性乾癬6大警訊全身型膿疱性乾癬好發於40到60歲成年人，女性發生比例較高，危險因子如遺傳因素、懷孕、壓力、環境、藥物影響，甚至是確診新冠都可能導致發病。黃毓惠說明，由於全身型膿疱性乾癬較少見，症狀與一般斑塊型乾癬類似，或常被誤為感染，導致約3成患者延誤半年才確診，而且此疾患難以有效地預測或預防，若出現疑似症狀，應即刻前往皮膚專科診斷。
皮膚症狀：膿疱、紅斑、脫屑
全身症狀：疼痛、發燒、疲倦
7成患者體無完膚 嚴重恐引發起9大併發症黃毓惠強調，逾7成患者2年內會數度發生重度急性發作，一旦發病，皮膚會快速出現大量密集的膿疱並伴隨刀割、火燒般的疼痛，近5成患者在急性發作時無法自理生活，更遑論正常工作。若沒有及時治療，嚴重時恐併發敗血症、心肺腎多重器官衰竭等致命併發症，拖越久越危險。
- 急性呼吸窘迫症候群
- 敗血症
- 心因性休克
- 心衰竭
- 腎衰竭
- 代謝異常
- 葡萄膜炎
- 關節炎
- 嗜中性球增多膽管炎
治療首重快速控制急性發作台北林口長庚醫院皮膚部主治醫師陳俊賓指出，全身型膿疱性乾癬的症狀嚴重，併發症危險且致命。然而，以往治療此病缺乏專有治療藥物，難以控制急性發作，即使加大藥物劑量，仍面臨治療效果緩慢以及易復發的風險。
隨著醫界對全身型膿疱性乾癬更加了解，現階段已發現關鍵致病機轉為「IL-36」發炎路徑，並研發專用生物製劑，可以更精準的阻斷發炎反應，快速控制急性發作。
根據臨床試驗顯示，超過5成患者在急性發作期使用專用生物製劑治療，首週即可完全消除膿疱症狀，不僅讓患者皮膚有機會重生，也有助於大幅減緩疼痛、提升生活品質，且治療3個月後有機會維持膿疱清除達12週。醫師也呼籲患者平日保持良好作息、避免熬夜與過勞、謹慎使用藥物，以及多擦乳液，都有助於穩定病情，恢復正常生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57552
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