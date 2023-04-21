特企／熱銷No.1涼感神器　Kotex茶樹舒涼棉全新升級！

前不久政府宣布全面調漲電價，也如同預告了今年夏天將再創下高溫紀錄！趕在漫長炎熱夏季到來之前，涼感棉市場霸主Kotex靠得住率先宣布令無數女孩振奮的好消息—市場No. 1的「Kotex靠得住茶樹舒涼棉」全面升級了，此次品牌導入夏季夯品涼感衣、涼感被等可持續為人體降溫的散熱概念，首創在生理用品上採用同規格冰絲表層天然纖維材質，全面提升棉片表層舒適透氣度，藉由冰絲纖維表層會呼吸的透氣孔，快速導出悶熱濕氣，搭配微涼舒爽配方與天然茶樹精油，進一步提昇「剛剛好的3分涼」持久度，產品升級後不僅溫和呵護女孩私密健康、還能一秒退散生理期悶熱不適，讓女孩們清爽舒適一夏。
「Kotex茶樹舒涼棉」全系列共有23cm日用、28cm量多、35cm夜用、平常日用14.5cm及17.5cm等兩款不同長度茶樹舒涼護墊，搭配產品全系列升級，Kotex靠得住品牌同步全新推出26cm日用新規格，全面滿足不同身形與流量女孩生理期與平日的多元需求。為讓更多女孩們在炎夏期間皆能體驗全新升級茶樹舒涼棉更加透氣舒適、一秒解除悶熱濕黏的產品特色，品牌推出史上最大規模新品限時免費體驗活動，試用品更貼心直送到家。即日起至6月30日止，只要前往「Kotex茶樹舒涼棉」產品升級體驗活動專屬網頁，填寫完整個人資訊即可免費獲得「Kotex 微涼體驗組乙份—茶樹舒涼棉23cmX4片+茶樹舒涼護墊平常日用17.5cmX2片」，參與新品免費體驗的女孩，還可獲得首購折價好康。
全新升級「Kotex茶樹舒涼棉」已於全聯、家樂福、大潤發、愛買、屈臣氏、康是美、PChome、momo等通路上架販售，慶祝產品升級上市，各實體通路陸續推出「兩件優惠價」、「買一送一」等促銷活動，不論是既有「Kotex茶樹舒涼棉」忠實粉絲、新入坑女孩、或尚未體驗過全新升級冰絲表層神奇散熱去悶涼感威力的粉粉，都可趁炎夏到來前、手刀囤一波。
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