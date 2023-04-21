Honda S2000植入Civic Type R，這麼香還不快去找Evasive Motorsports

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雖然Honda S2000停產已久，但敞篷、後驅特性與自然進氣等設定仍受到不少家喜愛，也因如此至今二手價仍居高不下，當然也有各種改裝版本。然而關於改裝會有原廠支持者，也會有NA一拜或植入渦輪等愛好者，近日國外Evasive Motorsports就推出名為S2000R的改裝版本。
之所以稱為S2000R因Evasive Motorsports捨棄F20自然進氣引擎，植入FK8世代Civic Type R的K20渦輪引擎，而這一口氣就讓S2000R動力來到310hp。除了植入引擎，Evasive Motorsports還S2000R換上Mugen碳纖維進氣組、Evasive Motorsports設計的進氣歧管、Origin Fab鈦排氣系統，變速箱則維持原本六速手排。而在車身部分S2000R於引擎蓋、行李箱、車室等處都使用碳纖維。輪圈則換上18吋規格，同時配置期六後四活塞卡鉗與KW避震器。
S2000R為Evasive Motorsports的改裝範本，因此有欲朝此方向改裝的玩家可將你的S2000開過去，或者由Evasive Motorsports全部幫你處理。