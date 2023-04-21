郭台銘高雄見立委參選人　陳其邁：君子之爭民主常態

鴻海創辦人郭台銘連訪美、日，為2024總統大選積極準備，昨（20）日晚間，郭台銘悄到高雄，拜訪將代表國民黨投入三民區立委選戰的議員黃柏霖，溝通交流教育科技的推廣與發展，對此高雄市長陳其邁則表示，歡迎郭董常來高雄走走看看，選舉的過程大家都期待君子之爭，這個是民主的常態。
記者鄭婷襄／高雄報導
郭台銘說，他感佩黃柏霖對於下一代資訊教育的重視。4年前他看到美國、英國、德國等國家，早已將程式語言列為幼兒園的課程，他認為台灣的孩子也必須跟上！因此他促成高雄市學校與公益團體「科丁聯盟」共同合作授課，讓超過5萬位小朋友也能從小學習程式語言。
為了感謝黃柏霖對於教育的深根付出，郭台銘特別準備了一本人工智能的書籍送給他，希望他能繼續為下一代的競爭力繼續努力。
黃柏霖則說，他相信人民擁有高度的智慧，用雪亮的眼睛認明棟材，為國家社會貢獻付出的人終究不會寂寞，如果現有的花盆已經不足成長茁壯所需的養分，換一個能夠發揮最大能量的花盆，大家都必須義無反顧地去爭取它。小至個人，大至台灣與中華民國整個國家，都已經到了「換盆」的時刻。
高雄市長陳其邁則說，歡迎郭董常來高雄走走看看，也歡迎所有的不管是要選舉也好，要投資、旅遊也好，都歡迎，竭誠的歡迎，國民黨現在也正在進行初選，在選舉的過程裡，大家都期待君子之爭，這個是民主的常態。