SpaceX火箭發射爆炸 特斯拉也跟著一起遭殃

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SpaceX為了這次的Starship火箭發射準備多日，原定在17日就開始的發射任務延宕至20日，而雖然火箭順利升空，但是在四分鐘後直接在空中爆炸解體，這套Starship火箭系統搭載了超重型推進器，整個火箭總長119公尺、光是推進器就高70公尺，整體的直徑9公尺，總共有33具引擎在推動，發射時的重量來到5,000公噸，推進器可以產生近760萬公斤的推力，可以說是人類有史以來最強大的火箭系統，但是在推進器分離時發生的問題，讓整個火箭直接在空中爆炸。
這次的爆炸不只炸毀了火箭，同時也連帶影響了特斯拉的股價表現，特斯拉股票昨日收盤下跌了9.75%，市值蒸發超過550億美金，當然這也包含了財報公布後，投資人對於該公司財報的負面消息影響，而近日Elon Musk也表示未來特斯拉可能還會再降價，這樣的做法就是為了可以鞏固該品牌在電動車的領導地位，而其實特斯拉也不是唯一受到連累的公司，這次的發射失敗也讓虛擬貨幣狗狗幣大跌9%，看來Elon Musk的影響力真的相當龐大，其公司的成敗會連動著許多產業受到嚴重影響，或許下一次的火箭發射成功就會帶動這些標的價格上漲，迎來特斯拉或是虛擬貨幣的新高點也說不定。