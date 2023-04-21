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SpaceX火箭發射爆炸 特斯拉也跟著一起遭殃

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

雖然SpaceX與特斯拉是兩間不同的公司，但其創辦人以及執行長都是Elon Musk，大家都會把兩家公司連想在一起，而就在昨天他們發射了Starship這個有史以來最強大的火箭，這次的飛行測試是要繞行地球近一圈左右，但是就在升空後不久直接爆炸，接連影響了特斯拉的股價表現。

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SpaceX在20日發射火箭以失敗收場，連帶讓特斯拉的股票大跌。
SpaceX在20日發射火箭以失敗收場，連帶讓特斯拉的股票大跌。
SpaceX為了這次的Starship火箭發射準備多日，原定在17日就開始的發射任務延宕至20日，而雖然火箭順利升空，但是在四分鐘後直接在空中爆炸解體，這套Starship火箭系統搭載了超重型推進器，整個火箭總長119公尺、光是推進器就高70公尺，整體的直徑9公尺，總共有33具引擎在推動，發射時的重量來到5,000公噸，推進器可以產生近760萬公斤的推力，可以說是人類有史以來最強大的火箭系統，但是在推進器分離時發生的問題，讓整個火箭直接在空中爆炸。

這次的爆炸不只炸毀了火箭，同時也連帶影響了特斯拉的股價表現，特斯拉股票昨日收盤下跌了9.75%，市值蒸發超過550億美金，當然這也包含了財報公布後，投資人對於該公司財報的負面消息影響，而近日Elon Musk也表示未來特斯拉可能還會再降價，這樣的做法就是為了可以鞏固該品牌在電動車的領導地位，而其實特斯拉也不是唯一受到連累的公司，這次的發射失敗也讓虛擬貨幣狗狗幣大跌9%，看來Elon Musk的影響力真的相當龐大，其公司的成敗會連動著許多產業受到嚴重影響，或許下一次的火箭發射成功就會帶動這些標的價格上漲，迎來特斯拉或是虛擬貨幣的新高點也說不定。

這次發射的火箭總高度119公尺，而推進器就佔了90公尺之多。
這次發射的火箭總高度119公尺，而推進器就佔了90公尺之多。
火箭發射時相當順利，推進器可以產生近760萬公斤的推力。
火箭發射時相當順利，推進器可以產生近760萬公斤的推力。
但在發射後不久要進行推進器分離時出現狀況，讓火箭旋轉多圈之後直接爆炸。
但在發射後不久要進行推進器分離時出現狀況，讓火箭旋轉多圈之後直接爆炸。
未來SpaceX的火箭計畫還會持續進行，這次的失敗讓他們學到許多額外的教訓，確保下次發射可以更加成功。
未來SpaceX的火箭計畫還會持續進行，這次的失敗讓他們學到許多額外的教訓，確保下次發射可以更加成功。

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