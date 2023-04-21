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曾啟瑞表示，現代試管嬰兒技術堪稱高科技，每一個胚胎能透過頂級實驗室孕育及監測，確保植入到母親子宮的胚胎都是最好的選擇。準確診療搭配先進設備，讓每位女性有機會孕育健康的下一代。
癌症與罕病非不孕 醫籲：只要想孕就別放棄！
曾啟瑞指出，許多求子心切的夫妻都是求助無門才會找上他，在 TFC 診所有 29% 是卵巢功能低下、13% 是子宮內膜異位症、12% 是輸卵管因素，12% 是男性因素，但仍有 19% 是因為其他女性因素導致。
曾有一個患有罕見疾病「卡門氏症候群」的病友，一直無正常月經週期，像是提早進入更年期，33 歲時決定進行試管嬰兒療程，透過精準用藥後，取出 8 顆卵、獲得 4 顆胚胎，於第一次植入 1 顆胚胎就成功懷孕並生下健康寶寶；還有一位是罹患卵巢癌、結婚 10 年的 39 歲病友，在外院經歷 3 次人工受孕、5 次試管嬰兒皆失敗，過程中甚至發現罹患卵巢癌而切除左側卵巢，當時生育指標 AMH 僅 0.9，經 4 次評估蒐集胚胎，植入第 2 次就成功求子，一圓當媽的願望。
TFC 臺北婦產科生殖中心院長胡玉銘醫師也分享一位罹患色素失調症的太太前來求診，過去她自然懷孕 2 次，但都在進行絨毛膜檢測時發現胎兒帶有色素失調症，後來透過胚胎著床前基因診斷（PGD），找出基因正常的胚胎，第一次植入子宮就順利懷孕產下健康寶寶，成功斬斷家族罕病基因，讓下一代能健康長大。
打破生育年齡門檻！38 歲以上懷孕成功率近 5 成
據衛福部國健署 2022 年報告顯示，小於 35 歲植入胚胎的懷孕率有 5 至 6 成，胡玉銘表示他個人門診中求診婦女的平均年齡為 42 歲，小於 35 歲者植入胚胎的懷孕率超過 6 成，其中 38 至 43 歲者植入胚胎的懷孕成功率也有近 5 成。
胡玉銘強調，其實 38 歲不算高齡，只要願意嘗試都有機會懷孕，門診也有遇到一位 40 歲患有子宮肌腺症加上巧克力囊腫的外籍女士，先前在海外經歷 10 次試管嬰兒療程通通失敗，身心俱疲的她來到台灣時 AMH 只剩 0.2，每次取卵都只有 2、3 顆，在進行 3 次蒐集胚胎後，終於成功懷孕生下龍鳳胎。
38 年來試管嬰兒技術大躍進，從胚胎培養劑與冷凍技術的改良、新的誘導排卵藥物的發明、優於過去傳統培養箱的胚胎縮時攝影培養箱、高科技 AI 控制溫度、濕度及監測保存，就是為了讓極為敏感的胚胎能順利茁壯，與胚胎著床前染色體篩檢、子宮內膜容受性檢測的發明，搭配完整的醫護團隊時時管控，即使晚婚晚育已成趨勢，也能為更多不孕夫妻贏來「求子」生機。
文／賴以玲 圖／孫沛群
諮詢專家：TFC 臺北婦產科診所生殖中心創辦人暨執行長曾啟瑞、TFC 臺北婦產科生殖中心院長胡玉銘
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 台灣第一位試管寶寶 38 歲了！ 試管嬰兒之父：不孕症已非絕症，卵巢癌、卡門氏症候群都能好「孕」