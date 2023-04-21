幼師不當管教案監院糾正中市府　盧秀燕：她已離開教育界

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41位家長11月列出10大不適任理由，連署要求學校撤換老師。「10大罪狀」包括唆使孩童撿地上食物吃；未維護教室整潔，蟑螂、螞蟻四處竄行；對於年幼孩童生理需求充耳不聞；忽視特教生，放任孩子做出危險舉動；任課期間滑手機看股票；聯絡簿、學習單常遺漏；漠視家長反映、拒絕溝通、冷處理；午休期間逕自午覺；孩子校內受傷第一時間裝沒看見，讓孩童自行處理；點心時間疏於照顧，孩子餓到下課。
當時校方表示接受家長反映後已積極處理，也組成專案小組調查，胡師則請病假到隔年1月31日。台中市教育局則表示，若查證屬實，最重將解聘並通報為全國不適任教育人員、取消教師資格。
但一個多月後台中市議員張家銨卻爆料，該師不僅未被解聘，12月7日提出自願退休申請，教育局還通過！可望領到每個月4萬9875元的退休金。教育局事後說明，胡師依法提出退休申請，教育局發現社會局正調查她涉及不當管教案，俟事實確認後已註銷退休申請，除了社會局依《兒少權法》加重處9萬元罰鍰、公布姓名；僑仁國小教評會也決議解聘，4年不得聘任為教師。
監委葉大華今（21）上午開記者會，宣佈監察院教育及文化委員會昨天已通過她所提調查報告及糾正案，糾正台中市教育局、黎明、僑仁國小。她指出台中市教育局先是未積極追蹤胡姓教師改善情形，在彰化縣社會處調查黎明國小不當對待案件時，也未依規定要求不予介聘，坐視其得以藉請假及介聘轉調制度逃避調查及懲處，持續侵害幼生受教權益。
台中市長盧秀燕上午在市議會答詢時，針對此事指出，她很感謝幾位議員舉發此事，胡師自1994年開始任教即狀況不斷，換了6所學校，她認為事態嚴重，在任內讓胡師離開教育場域，已經是對老師最嚴重的懲罰，或許大家認為過程不夠圓滿，但最終教育局取消教師資格、維護學生權益，也讓該師不能退休，這樣的結果是對的。
盧秀燕強調這是零星個案，「可以罵個人，不要抨擊整個教育界、讓一顆老鼠屎壞一鍋粥」，影響民眾對全體老師的信任與尊重。她呼籲大家要有信心，台中市的教育評比一直名列前矛，是長期以來3萬多名全體教師投入心血的成果。
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