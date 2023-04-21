「低軌衛星PoC」補助條件遭質疑！數位部：確保緊急調度彈性

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數位部今天回應，考量「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」是為因應緊急情境，驗證非同步軌道衛星通訊系統韌性，因此驗測使用的衛星相關設備，由政府指揮掌控較為適當。
透過補助研究與學術機構，主管機關可以在緊急狀況發生時，指揮調度衛星設備；若交由業者進行，則無法確保政府指揮體系隨時可用，因為通信動員設備必須發布動員令後才能徵用，較無彈性。
立委關切的中資疑慮，數位部表示，根據公告規範說明書第12頁第9點，就已經明白規定「採用的衛星通訊系統不得有中資背景，衛星通訊設備不得為中國廠牌」。
數位部強調，「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」屬概念驗證（PoC）性質，研究與學術機構可以結合多家業者設備，測試多元異質解決方案，強化備援能力、驗證通訊韌性。考量此計畫採PoC方式，依法不得提供大眾付費使用相關服務，與商業申請核准經營概念不同，因此採補助研究與學術機構方式辦理。
數位部指出，計畫依據的「數位發展部推動研究與學術機構進行數位發展產業創新及研究發展補助辦法」，補助對象皆經過政府層層把關、訂定相關規範而設立，比起民間業者可能因股權變動導致股東結構更換，更能杜絕立委關心的中資背景問題。
數位部表示，將以審查委員會議方式，審查申請者專業能力，例如歷年來相關領域的執行實績、規劃採用的衛星系統、是否具備充足驗證與執行能量等，篩選出符合資格者。（編輯：林淑媛）1120421