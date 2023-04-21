玩命關頭X即將上映 第二部預告片展演市區爆破大場面

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玩命關頭系列電影是陪伴不少車迷成長的曠世巨作，距離最後一章上映時間不到一個月，現在發布了第二支預告影片，而先前就已經知道將會有三名國際巨星加入這個電影當中，其中最大的反派角色就是飾演水行俠的Jason Momoa，而他是玩命關頭5電影當中的反派、巴西毒梟Hernan Reyes之子，當時在他與父親一同落水，等了12年之久現在要開啟了絕地大反攻，預告片當中的鐵球炸彈肆虐市區，最後還在市區當中引爆，而劇中聯合了由莎莉賽隆（Charlize Theron）主演的「賽芙」組成反派大聯盟也將會是一大焦點所在。
對於年輕的影迷，或者是飛車電影不這麼熟悉的朋友，其實你也不用擔心會看不懂，而且這部關於車輛的動作片也肯定值得你走進戲院去觀看，畢竟這部電影的製作費超過3.4億美金，最終的數字尚未公布，但是已經知道這將會是史上之最，而他們預估票房將會突破10億美金大關，除了過往我們看到的飛車追逐之外，這部電影當中還有許多電動車的出現，像是Dodge Charger Daytona SRT Concept這輛電動概念車，這應該會是第一部以電動汽車為特色的玩命關頭電影，而劇情的結局我想大家應該都已經知道知道唐老大將會獲勝，但是看著預告片還是讓人期待著5月17日的到來，想要看看他們究竟還可以把飛車電影拍到什麼樣的境界。