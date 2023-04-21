Audi上海國際車展展示F1賽車專案計畫，品牌塗裝於上海車展亮相

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以「德國製造的F1動力(F1 Power made in Germany)」為口號，Audi正準備進入頂級賽車界。自2026年起，Audi將以自己的工廠車隊和在德國開發的動力單元參加FIA Formula 1世界錦標賽。Audi AG 執行長馬庫斯·杜斯曼(Markus Duesmann) 在上海國際車展上表示：「賽車運動是我們基因中不可或缺的一部分，我們相信，參加F1賽事將強化Audi的運動焦點，且此系列賽事正在不斷大。」
Audi AG技術開發董事Oliver Hoffmann表示：「Audi的F1項目近幾個月來進展神速，在動力單元的概念設計階段中，我們正在為2026年的動力系統奠定基礎。我們非常注重細節工作，例如材料或製造技術，同時也關注混合動力系統的能量管理等議題。畢竟效率是F1和未來汽車產業的關鍵成功因素，這些做法將推動前述兩個世界的發展。」
從2022年底以來，Audi已經在進行測試一具單缸引擎，為測試台設置和測量儀器的驗證提供寶貴的開發見解。第一個完整的混合動力傳動單元將在今年年底前在測試臺上運行，包括燃燒引擎、電動機、電池和電子控制單元，並將成為未來車輛概念的基礎。此外，Neuburg的動態開發模擬器也將達到F1標準，並進一步推進Audi動力單元的開發。
於此同時，團隊的建立正在Neuburg a. d. Donau如火如荼的進行中，此團隊是在特別成立的Audi Formula Racing GmbH的旗下運作。目前已超過260位專家加入團隊，開發團隊的核心成員由在電動越野領域擁有多年全方位的專業知識的Audi Sport及Audi員工組成。此外，也外部聘請具有Formula 1專業知識的專家加入，將重點式的壯大團隊。預計在年底前完成人員招聘，團隊規模將超過300人。
而Neuburg的賽車能力中心也將為Formula 1計畫進行擴建。Audi將從今年下半年開始，在一座佔地約3,000平方米的新大樓中安裝更多用於動力系統開發的試驗設備，最先進的試驗設備因為模組化設計，所以可以在2024年完工前投入運行。Neuburg的電力及熱能供應已實現碳中和：這些設備使用來自工業廢熱的區域供熱和水力發電廠的綠色能源。國際汽車聯盟(FIA)授予該設施三星級環境認證標章，這是環境保護和可持續發展的最高榮譽。Audi的目標是在Neuburg為Formula 1持續提供碳中和的能源，並建立可再生能源的供應。
永續發展在頂尖賽車運動中扮演著重要角色。自2026年起，該運動將實施更大範圍的電氣化規定，使電動傳動系統（MGU-K）的動力幾乎與內燃機相當。高效的1.6升渦輪增壓引擎將使用可持續的合成燃料作為能源。由於競爭的開放性，因此F1已成為電動化和可持續電子燃料的技術驅動器。此外，F1還設定了在2030年成為碳中和賽車系列的目標。