癌症治療好累！　中西醫整合緩解

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中西醫整合方式 減少癌症治療副作用臺北市立聯合醫院忠孝院區血液腫瘤科主任、國立陽明大學傳統醫藥研究所的助理教授簡采汝表示，近年熱議的中西醫整合抗癌，調節免疫，是以西方醫學為主流，強調分子及基因診斷。
目前化療，標靶或免疫治療，對應靶點基因，都能有效縮小腫瘤體積或者抑制癌細胞生長。然而，臨床上，癌症患者因為長期用藥，某些副作用確實讓患者吃不消，甚而有些患者因為錯誤認知，還沒治療就逃跑，待癌細胞擴散才不得不就醫，殊為可惜。
簡采汝提到，以她中西醫雙執照臨床經驗，癌症或免疫功能失調的患者，在經過適當診治後，輔以中西醫整合方式，確實能減少治療帶來的副作用。比方化學治療造成的噁心。
中醫藥減緩疲累感 針灸改善淋巴水腫癌症患者常有疲累、食慾不振、白血球低下、神經病變、標靶治療相關的黏膜炎、腹瀉、免疫治療誘導的肝炎、甲狀腺功能失調、肺纖維化等。若經辨證論治，輔以中藥往往有不錯的效果能緩解。
根據團隊已發表國際期刊顯示，中醫藥能減緩化放療導致的黏膜炎，疲累，使患者有足夠體化放療，或縮短術後恢復；而針灸更是明確對淋巴水腫（乳癌術後），或者治療導致的神經病變有顯著改善。這些發現有中醫的理論基礎支持。
西醫治療為主、中醫為輔 事半功倍保生活品質簡采汝也表示，單用中醫藥抑制癌細胞還是有其極限，目前多數研究處於單方，且為動物模式，也尚未經萃取純化。因此患者體能允許，能應以西醫治療為主，中醫治療為輔，這樣對抗癌症才能事半功倍，保有生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57518
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