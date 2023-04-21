失眠就吃安眠藥？留意副作用，防戒斷症狀應有配套措施

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２大類安眠藥：馬尚榮藥師指出，安眠藥主要成分可分苯二氮平、非苯二氮平兩大類，苯二氮平類藥品可如triazolam、diazepam、estazolam、flurazepam等，非苯二氮平類藥品則如zaleplon、zoppicano、zolpidem等。各類藥品皆有各自的副作用，不過大致而言普遍常見協調功能喪失、記憶影響或受損、神經質受損、思想混亂、行為異常、易怒、憂鬱、成癮等。
輔助入睡藥物：也有一種是在各大藥局可買到的抗組織胺類型藥物，此成分也常見於感冒藥，因此民眾吃抗組織胺感冒藥時會感到嗜睡，高劑量的抗組織胺藥物也可作為輔助入睡藥物。副作用常見為口乾舌燥、頭痛等。
褪黑激素：另外褪黑激素雖不被歸類在安眠藥，但也有助於調整生理時鐘，對於需要調整者也有幫助入睡的效果。但在台灣目前非保健食品、也非合法藥物，呼籲若從國外也應由正規管道取得，以避免傷錢傷身。
安眠藥副作用影響廣泛，藥師籲４族群盡量避免！
基於安眠藥副作用的影響，馬尚榮藥師也指出部分特別不建議使用的族群，包括孕婦易影響母體及胎兒。以及未成年者、年輕人，容易成癮，成年後更難戒斷。而癌症、心腦血管疾病等慢性病族群，這類族群身體已有發炎狀況，更容易受安眠藥負面影響，因此也不建議，特別是這類型也多有多重藥物使用，眠藥易與其他藥物交互作用，此族群如需使用，也更應先討論並依照醫囑服用。
另外，使用安眠藥切記不可飲酒，易增強藥劑作用、情緒不穩、呼吸抑制等。咖啡、茶雖然在睡前較少人會喝，但也提醒不可搭配，以免交互作用。也不可與含抗組織胺類型藥物一起服用，除了效果增強，也易增加攝護腺肥大、青光眼風險。
安眠藥長期易影響健康！藥師籲先檢查別亂吃。
馬尚榮藥師提醒，安眠藥雖然可幫助入睡，但由於副作用也會影響情緒，使自律神經難以放鬆，間接影響心腦血管健康、身體易漸漸慢性發炎。據美國研究，若每個月吃30次以上安眠藥，死亡率會比一般未使用者高出25%。若每個月僅吃幾次，也會提升10-15%。另外成癮、戒斷也是一大問題，可能心悸、手抖、血壓上升、腸胃不適、焦慮、癲癇發作、記憶喪失等，不可想戒就戒，要有醫師、藥師等專業的外力介入、配套措施。
建議如有失眠、睡眠障礙者，可循身心科、睡眠醫療中心等先進行檢查，並予以合適治療，改善原因，以利幫助睡眠。
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