蝦皮頒新住民二代獎學金 獲獎者展現台灣族群融合文化力
蝦皮購物今(21)日舉辦「東南亞新二代獎學金」頒獎典禮，共有130名新住民二代大專院校生獲獎，獲獎者父母來自越南、印尼、菲律賓等東南亞各國，背景涵蓋生醫、金融、電機、語文、國貿等不同領域。蝦皮購物表示，全台東南亞新住民二代大專生今年超過4萬人創歷史新高，擁有多元文化背景與語言優勢，展現出台灣族群融合的文化生命力，亦為台灣國際競爭力人才庫注入新血。
生活中心/綜合報導
就讀中國醫藥大學中醫系的孫智閔，母親是來自越南的新住民，國、高中時看到從事木工的父親因為長時間的勞動造成了骨刺的後遺症，決定大學要走中醫學系為父親恢復健康，大學時多次參與偏鄉義診幫助更多醫療弱勢的民眾。大學時更因為具備優秀的語言能力，代表系上參與國際學術交流。
孫智閔表示，大學畢業後預計將進入醫院實習，為成為中醫師做準備，許多的實習設備與課程都需要自費，透過蝦皮購物的獎學金幫助，可以減輕經濟壓力，專注於精進自己的醫術，希望未來成為一名醫生後可以幫助更多人獲得健康。
就讀中正大學財務金融學系的得獎者卓婕容，母親來自印尼，一直以來對於媽媽母國文化有興趣的她，在大學時發現社會仍存有對東南亞文化錯誤的刻板印象，決定和新二代朋友們共同成立嘉義草根團隊「貳拾」，舉辦營隊活動推廣東南亞文化與介紹當地東南亞美食店家，以自己身為一個新二代台灣人為榮。
蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「蝦皮購物的成功與在地優秀人才密不可分，我們被得獎者的文化多元性、對台灣社會的關懷以及對參與國際事務的積極所驚豔，相信他們未來將帶著無窮潛力繼續在各領域發揮所長，為台灣發光發熱。」