明道嗨迎二寶片挨轟！竟因孕妻「1動作」惹議 好爸爸形象崩壞
43歲台灣男星明道，日前驚喜宣布老婆王婷萱懷上第二胎，還特別回台邀請親友們參加性別派對，影片曝光後廣受眾人祝福。不過，就有網友在底下痛罵明道，竟然讓懷孕的太太抱著孩子，也讓好爸爸的形象有些破滅。
記者詹鎰睿/綜合報導
明道日前在微博上開心分享性別派對的影片，並宣布第二胎是女兒，與眾人開心慶祝，由於太太王婷萱在影片中是挺著5個月大的孕肚，一邊抱著3歲大的兒子，而明道則是拿著麥克風主持活動，結果畫面曝光後，就有部分網友建議，「懷孕了，應該爸爸抱兒子啊！」、「恭喜！不過媽媽有小妹妹了，小小明可以牽著媽媽的手或者爸爸抱著喔！」
沒想到事情越燒越大，部分微博網友截下該留言瘋傳痛罵，「好爸爸怎麼不抱著孩子，還讓懷孕的妻子抱著」、「懷孕了還抱她兒子，已經幾歲了，也不算輕！」但也有人認為，可能有特別的原因，孩子一定要給媽媽抱著才行。
據悉，明道日前才剛回到台灣替兒子慶祝3歲生日，也順便舉辦第二胎的性別派對。有趣的是，夫妻倆此前都還不知道是男是女，由於兩人一直想要女兒很久了，結果答案揭曉後，才讓他們又驚又喜，直呼：「即將迎來我的小公主，湊成一個『好』字了！」