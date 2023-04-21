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【健康抱一報】你拿到6000了嗎？｜健康醫療網

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政府發放全民共享普發現金6000$元您都領到了嗎？

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許多民眾又驚又喜，甚至有些民眾以為是新式詐騙， 遲遲不敢登記或點進登入網頁。

本次普發金自4/10起就可以透過許多管道領取，有登記入帳、郵局領現、ATM領現、部分有例行性領取補助者則直接入帳，偏鄉區域民眾則可備妥身分證、健保卡至附近派出所登記造冊領取。



許多民眾詫異，本次補助入帳速度效率出奇地快，也可以在清明及兒童節連假直接用來當作外出盤纏。

政府本次普發金讓不少民眾生活獲得幫助，年輕族群特別有感，也紛紛領取6000$入袋，

但也些有不一樣的聲音說：「反正馬上就要繳稅了，根本沒差」、「這次普發不排富嗎？」、「操作啦」、「賺到可以分紅也是靠人民抖內」、「國庫會不會爆掉」。



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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57560

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