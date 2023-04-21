不再挑食吵架　「當小小農夫」讓孩子愛上蔬菜

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小孩最討厭的蔬菜排行榜從兒童飲食調查資料統計，7成孩子有挑食問題，討厭食物排行榜前3名分別是苦瓜、青椒和茄子。這三項蔬菜類雖然營養滿分，但因為氣味、口感或外觀，而不受小朋友喜歡。大多數不愛吃蔬菜的孩子，認為「蔬菜有草的味道」；青菜因含有大量纖維，不方便咀嚼和吞嚥，也會影響小孩不愛吃菜；另外，「被逼吃菜」也是造成小孩討厭青菜的原因。
根據統計，赴醫院求診的兒童中25%有便秘問題，就是因青菜的纖維量攝取不足；還有深綠色蔬菜含有的維生素K攝取不足，也會影響兒童身高長不高。
1. 苦瓜
2. 青椒
3. 茄子
學齡前「多方嘗試」 學齡階段「食農教育」「你不吃青菜就不能吃點心！」家長越強迫孩子吃青菜，孩子心裡就越排斥，甚至引起吵架。身為人母的李婉萍表示，想要讓孩子喜愛吃蔬菜，基本上可分為學齡前與學齡階段。例如3歲前的孩子還小，盡量讓他多方嘗試各種蔬菜，不用特別跟孩子說明今天吃的是什麼蔬菜、什麼水果；等到了國小與國中這個開始會挑食的年齡段，則鼓勵「食農教育」寓教於樂。
「食農教育法」旨在增進國民健康，傳承與發揚飲食及農業文化。指運用教育方法，培育國民瞭解基本農業生產、農產加工、友善環境、友善生產育養及畜牧、動物福利、食物選擇、餐飲製備知能及實踐、剩食處理，增進飲食、環境與農業連結，促使國民重視自身健康與農漁村、農業及環境之永續發展，並採取行動之教育過程。
李婉萍表示，對於在都市長大的孩童，體驗農藝與農遊，對他們來說是一個很新奇的玩樂，「一開始小朋友可能不認識餐桌上這個東西是什麼，當你帶著他去農產地探訪的時候，小朋友就會認識、接觸青菜，進而發現自己摘的水果最好吃、自己摘的青菜最好吃、自己種的青菜最好吃！在務農的過程裡，或是看著植物長大，對他們來講是信心的培養，進而減少挑食。」
愛上蔬菜的小技巧衛福部推薦幾個國人方便攝取青菜的技巧，國健署也列舉台灣4-5月份盛產的蔬果，如茄子、大番茄、胡瓜、絲瓜、大蒜、蘆筍、空心菜、莧菜等蔬菜，以及香蕉、鳳梨、楊桃、芒果、蓮霧、枇杷、西瓜等水果，都是當令食材的健康首選，能獲取多元營養素。
1. 搭配五顏六色青菜水果，提升食慾，又可獲得多重保健效果。
2. 青菜或水果加入米飯、麵點、湯、各類菜餚及裝盤。
3. 用新鮮蔬菜水果取代高熱量零食點心。
4. 把水果放在家中明顯處，隨時看得到、吃得到。
5. 便當盒、自助餐盤留固定空間或空格裝滿青菜。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57515
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