▲ 2023 裕益汽車商用車巡迴活動於商業車博覽會舉辦

我是廣告 請繼續往下閱讀
『順益集團』董事長林純姬在大會開展記者會上也代表台灣商用車產業界致詞，並以身為商用車業的一份子，深感驕傲自豪，並對主辦單位舉辦「商業車博覽會」的辛勤努力，和這幾年因疫情影響，擔負起維持社會運轉和貨品運輸的商用車界夥伴說聲辛苦，致上最大的敬意和謝意，並藉由這個場合提出未來電動貨車/巴士在台灣的推展，需要和政府相關機關有更多的互動，同時也希望政府能給予產業界更多實質的支持。同時，林董事長更以其服務的『順益集團 裕益汽車』為例表示，好的商用車一定要「耐操好用」，才能受到廣大頭家車主信賴，買來做為一起打拚、鬥陣運轉的生財夥伴。這也是商用車界每一份子應夙夜匪懈努力及堅持的方向。
秉持著『你好 就是我好』品牌承諾的『裕益汽車』，從1960年引進第一部在台灣運轉的三菱FUSO商用車，就以「堅固耐用品質讚、省油耐操壽命長」的優異商品力，獲得最多台灣車主的肯定和好評，更被廣大的頭家認定是一起打拚、鬥陣運轉的最佳生財夥伴。因此不管是大街小巷、高山海濱或鄉村都市，從清晨到黑夜、一部又一部，奔馳至今的三菱FUSO商用車，承載著台灣拼經濟的動能，演奏出一篇篇為生活及理想打拼的動人樂章，在許多車主心中，三菱FUSO就是耐操耐用的代名詞。
『順益集團 裕益汽車』以交通運輸工具及相關專業領域，做為事業拓展主軸，從過去到現代，從第一部在台灣運轉的三菱FUSO商用車，到今天新世代的FUSO、Mercedes-Benz商用車，『裕益汽車』的每一天每一哩路，都在想著如何超越自我，這份心未曾改變。而這份初心，都是為了在每一個艱辛的時刻，堅守在車主的背後，凡事以客戶為念，扛起一切重擔，建構最多最完整的環台服務網，為的就是要讓頭家車主沒有後顧之憂，這也是『裕益汽車』夙夜匪懈努力及堅持的方向。
在疫情解除、社會回歸新常態的2023年，『裕益汽車』為讓更多人更瞭解所經銷的新世代FUSO、Mercedes-Benz商用車，特舉辦商用車巡迴展，將來自德國戴姆勒集團耐用耐操、引領世界車輛安全標準的高科技商用車導入台灣，滿足台灣商用車頭家車主多元化的載運需求，與社會大眾「鬥陣運轉‧你好就是我好」。除04月20日～04月23日(09：00～17：30)在臺中國際展覽館辦理的主場活動外，並將從04月26日～05月16日在『裕益汽車』商用車據點辦理5場副場商用車巡迴展(宜蘭-蘇澳4/26～4/27、基隆-七堵5/3～5/4、新竹-竹北5/8～5/9、嘉義-太保5/11～5/12、高雄-路竹5/15～5/16，10：00～16：00)，誠摯歡迎喜愛商用車的夥伴們攜家帶眷鬥陣來看好車、拿好禮！