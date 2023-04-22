▲ McLaren Taiwan 攜 MSO 客製化部門 造市場限定車款

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此次與MSO共同創作選用Vermillion Red 車身色搭配Anniversary White 線條，打造客製化賽車復刻塗裝，白色賽車紋飾由前行李箱蓋貫穿至尾門上方，俐落線條增添跑格，車身兩側加以數字22代表McLaren GT 的車款代號，巧妙融合McLaren的賽道DNA及運動化風格，搭配MSO Defined 車身同色Vermillion Red鑰匙背蓋，讓每一次駕遊都充滿儀式感。
復古風格由車身外觀延伸至車室空間，電動方向盤搭配MSO Bespoke客製化雙色延伸換檔撥片，升檔為 Vermillion Red與車色相互呼應，降檔撥片為Anniversary White，特選鮮明配色增添色彩對比趣味，電動加溫記憶舒適座椅頭枕處為紅色的MSO刺繡字樣，加以客製化紅色滾邊與白色縫線延續設計風格，配有專屬亮紅色MSO字樣的金屬銘牌，獨到細節創造無可比擬的沉浸式體驗。
McLaren 核心車系Super Series於2017年推出720S Coupe，秉持打造優異性能與頂尖操駕感受的造車理念，獨特空氣力學設計成就傲視同級距競爭對手的絕佳表現，更創造強勢的銷售佳績。720S 已在台全面停止接單，McLaren Taiwan與MSO客製化部門藉此契機共同打造全台最後一輛720S，以期帶給層峰消費者與眾不同的車款。
McLaren F1 XPGT為1997年推出全球唯一的McLaren F1 GT的原型車， McLaren Taiwan以此為啟發，由外觀至內裝完美移植McLaren F1 XPGT的設計概念，身披客製車色XP Green搭配亮黑色車頂上蓋及外觀套件，襯托720S的強悍與優雅，鉑金色鍛造輪圈加以F1 Gold特殊色卡鉗，體現精湛不凡的英式跑格風範。
車室內利用Ivory 及Dark Green 的對比色客製化皮革內裝，營造內斂奢華氛圍，選配碳纖維內裝套件及加大型碳纖維賽車桶椅，與McLaren F1 XPGT相同的MSO 客製化Daytona 風格座椅，使用Dark Green特殊色縫線貫穿座艙空間，專屬銘牌刻有『Inspired by F1 XPGT』，在在顯示台灣限定原生經典特仕版的獨特性與雋永歷史，呼應McLaren不忘初衷，致力打造領先世代的絕佳車款。
McLaren Taiwan歡迎您洽詢全台展示中心，親臨感受McLaren Taiwan與MSO客製化部門傾注心力打造，珍稀獨特且擁有迷人魅力的台灣限定特仕版McLaren GT及720S Coupe。