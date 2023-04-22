週末陣雨攪局！高溫狂飆29度 「這天」又迎雨彈下探19度
最強春雨恰好在週末前停歇，根據中央氣象局指出，今天受水氣較多的影響，各地還是有降雨的機率，尤其是在山區，平地則是有短暫陣雨，到了入夜後會慢慢趨緩，不過穩定天氣沒過幾天，下一波鋒面、東北季風又來報到，在下週二開始到週三（4/25至4/26），北部、東半部又迎雨彈降臨，溫度也會下滑，低溫來到19度上下。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員表示，今（22）日山區降雨機率高，平地會有短暫的飄雨，要一直到入夜後才會慢慢趨緩，提醒民眾出遊記得攜帶雨具，到了週日北部、東部仍有零星降雨，不過降雨機率越來越低，中南部午後剩下山區降雨機率較高。
今日除了雨勢漸緩外，溫度適宜相當適合出遊，北部、東半部高溫在24度至26度，中南部溫度偏高，最高溫飆到28度、29度。
不過下週二（4/25）入夜後新一波鋒面通過，北部、東半部降雨機率提高，中南部平地也有降雨機率，且鋒面南下後轉東北季風，禮拜三（4/26）溫度稍涼，北部、東半部高溫22度至26度，低溫來到19度上下，不過發展強度不及上一波鋒面，帶來的降雨量有限，這幾天仍要進一步觀察。
至於今年第1號颱風「珊瑚」，未來持續往西北行趨向關島，研判這兩天就會逐漸減弱，對台灣基本上帶來雨水、降溫的影響。