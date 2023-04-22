全球黑面琵鷺度冬數逾6600隻　近2/3來台度冬、成關鍵保育棲地

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鑒於台灣的黑面琵鷺數量最多，調查門檻相當高，在農委會林務局的「國土生態保育綠色網絡建置計畫」的經費支持下，由中華民國野鳥學會統籌與聯繫全臺鳥友共同協力進行普查工作，近年來皆需超過百人次的調查員參與，才能完成調查。
該報告指出，今年1月6日至8日舉行的「2023黑面琵鷺全球同步普查」記錄到全球共有6,603隻度冬的黑面琵鷺，相較去年增加了441隻，數量持續攀升，寫下歷史紀錄。其中，台灣是最重要且最關鍵的度冬棲地，首次突破4000隻，共記錄到4,228隻，占全球數量的64%。
且在今年全球增加的441隻中，台灣就佔了404隻，占全球增加數量的91.6%，顯示台灣的棲地保育對全球黑面琵鷺族群存續至關重要。據香港觀鳥會的統計，其他主要度冬區依序為中國1307隻（19.8%）、日本610隻（9.2%）、香港和深圳299隻（4.5%）、越南80隻（1.2%）、韓國54隻（0.8%）、澳門21隻（0.3%）及菲律賓4隻（0.06%）。
報告指出，黑面琵鷺在台灣的族群集中分布於西南沿海，其中9成以上的數量分布在台南、嘉義、高雄、彰化及雲林，又以台南的數量最多，有2,279隻（53.9%），主要在七股與安南（四草）地區；嘉義次之，有947隻（22.4%），主要在布袋和鰲鼓濕地等。
林務局說，值得關注的是，位在彰化與雲林交界的濁水溪口，今年有360隻的紀錄，較去年增加約200多隻，從少量快速成長到現在的大量群聚，是未來需要持續關注的度冬熱區，林務局也將投注相關棲地保育資源，以維護棲地品質。
另外，金門、宜蘭及屏東則維持著穩定的小族群，金門有46隻（0.8%），主要在慈湖和烈嶼；宜蘭有31隻（0.7%），主要集中在竹安；屏東有16隻（0.4%），集中在田厝，而澎湖、新北、台中、台北、新竹等也觀察到零星個體，每區皆記錄有1至4隻。整體而言，全台今年與去年都維持在13個縣市有記錄到黑面琵鷺，比起過往的分布範圍更廣泛，在主要度冬區範圍外目擊到零星的黑面琵鷺，已是近年台灣冬季的常態。
林務局指出，全台黑面琵鷺持續增加，顯示目前的棲地承載量應還在可承受的範圍，但根據台南在地長期關注的調查員反映，本年度南部地區的冬季降雨太少，以至於許多既有調查範圍的鹽田與魚塭等棲地環境過於乾旱，使得黑面琵鷺須尋求更合適場域，進而分布範圍更廣，不在預期的巡守範圍內，讓調查員在搜尋黑面琵鷺的時間與難度大幅提升。
此外，依據特有生物研究保育中心救傷資料顯示，本年度發現肉毒桿菌中毒或虛弱的黑面琵鷺有高於往年平均的案例數量（2022年16例、2023年26例），可能與環境棲地現況有關，顯示氣候變遷及棲地現況的經營管理對於黑面琵鷺族群的影響，仍是未來需要持續關注的議題。