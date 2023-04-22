並非每一種細菌都使人生病！ 要擔心的只有 「致病菌」

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兩種致病菌現實生活中的壞人有 「外賊」 和 「內鬼」 ，同樣人類致病菌也分為：毒性強的「外來」 致病菌，和伺機造反的 「內在」 移生菌。
毒性強的外來致病菌，平常不住在人類身體裡面，通常是來自其他生物，像是雞、鴨、牛、豬等等。舉例來說，廚房的砧板上，可能殘留了來自生肉、蛋殼等外來生物，這些未煮熟的食材，沾染著動物的排泄物、血液、體液裡面的細菌，一不小心吃下肚，就能立刻使人生病。你常聽到的沙門氏菌、彎曲桿菌等等，都是透過不潔的食物讓人發燒、腹痛或腹瀉。
第二種生病的原因，是內在移生致病菌伺機造反， 「內在」 表示這些細菌平常住在你我身體裡，靜悄悄的沒有症狀，這種現象我們會用移生 （Colonization） 這個詞來形容之。移生細菌就像是背包客一樣，在這個人身上住一段時間，又到另一個人身上住一段時間，只要它不大吵大鬧，細菌和宿主則兩造相安無事。但在感冒過後，當宿主抵抗力變差時，這些移生的致病菌就會開始造反，引起中耳炎、鼻竇炎、肺炎等等。移生致病菌最有名的就是肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌等等，幸好上述比較兇猛的幾隻細菌，都已經有疫苗可預防疾病。金黃色葡萄球菌也是另一隻常聽到的移生致病菌，只是他不住在呼吸道黏膜裡，而是在皮膚上。最後一種生病的理由，是病人免疫力實在太差太差，比如說愛滋病患或正在化療的病人，在這種情況下，任何細菌都可以來欺負，就不侷限於致病菌了。
抗生素只能殺死細菌，不能殺病毒在抗生素還沒發明之前，數十萬年以來，人類面臨細菌感染時，只能靠自身的免疫力去對抗，打贏了就活下來，打輸了就等死。也難怪古時候的家庭都要生很多小孩，因為父母不知道在每一次細菌感染之後，平安活下來的會剩下幾個。
直到一九二八年弗萊明(Alexander Fleming)發現抗生素之後，醫生才終於有精 準的武器來對抗細菌，這也只是近一百年的事情而已。自從有了抗生素之後，人類 對抗細菌感染的存活率大幅提高，人均壽命也因此延長，然而近年來除了細菌漸漸 演化出抗藥性之外，科學家也發現抗生素並非完全無害，濫用反而會帶來副作用，影響健康。
因此，為了減少抗生素濫用，大家一定要知道三個觀念:第一，抗生素只能殺細菌，不能殺病毒;第二，兒童青少年生病發燒，絕大部分都屬於病毒感染，通常不需使用抗生素治療;第三，即便是細菌感染，若症狀輕微，也不一定要立刻使用抗生素，有時可讓身體自然戰勝。
抗生素的使用時機，是當病人免疫力太差，細菌太兇猛，或症狀嚴重影響生活品質時，才需要給予。臨床上不管是黃鼻涕、綠鼻涕，只要病人精神活力佳，都不一定要立刻使用抗生素。有此觀念之後，才能減少抗生素的濫用，以及避免藥物的副作用。
本文摘選自《黃瑽寧醫師感染輕百科》，親子天下出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57526
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