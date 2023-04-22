八大女正面曝！遭潑熱湯仍「赤腳叫囂」　傷勢眾傻眼：會出人命的

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事後，在臉書社團就出現孫女「正面傷勢」的影片，影片當中只見孫女赤腳淋雨還滑著手機，身邊都是警察，對方仍然不甘示弱地叫囂「去驗尿啦！」孫女則也不客氣回應「驗就驗啊！」似乎與被燙傷應該呈現的痛苦樣有所差距，不過仔細看孫女傷勢，整張臉完全泛紅，脖子臉部些許地方也有水泡，但整個人意識還算清楚。
影片曝光後，就有網友表示「真的強，被熱湯潑臉還可以這麼淡定」；沒想到更多過來人出面表示「燒燙傷真的不要開玩笑....這種當下還能這樣沒痛覺的，後面會很慘」、「很明顯已經開始起泡了，後面可能要在醫院待一陣子，沒照顧好會出人命的」、「燒燙傷是很難處理的傷口，表面上看起來沒什麼，但皮下組織有可能燙熟了，都要清創的....」、「燒燙傷顧不好隨便就給你蜂窩性組織炎，真的不能開玩笑，會出人命的....」、「小時候也被熱湯淋過臉...恢復的過程非常痛苦......」。
據悉，孫女抵達醫院後，院方立刻啟動外科SOP救治，檢視後發現孫女的臉部雖紅腫但僅有幾處水泡，經過一夜的觀察目前已經轉出加護病房，院方醫師表示，目前先處理熱湯潑撒引起的水泡部分，待傷勢較復原後再由整形外科評估是否有需整形的需要。
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