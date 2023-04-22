業績要噴了？家樂福推車多1物 貨架「隱藏設計」曝：難怪長輩愛
量販店搶客不只拼商品、拼價格，賣場逛起來的舒適度，也是重要留客關鍵。像是許多台灣長輩，就特別偏愛本土賣場，反而逛不慣美式賣場。日前有網友發現，家樂福推車「配備大升級」，竟一車配置一支放大鏡，忍不住大讚實在很貼心，也難怪吸引這麼多長輩客群。
記者黃韻文/綜合報導
有網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」分享，逛家樂福北投店時發現，好幾台手推車上，在手把處都加裝了固定式放大鏡，讓原PO忍不住讚嘆「就貼心！」解決了產品說明字體過小、看不清楚的問題。
家樂福此舉獲得眾人狂讚：「可以超車大潤發了」、「我就想說是真的字太小，還是我提早得老花眼了」、「沒想到，我也到了需要這個小物的年紀了」、「阿公阿嬤剛好很愛逛家樂福，感覺會買更多」。還有民眾分享親身購物經驗，上次想推有放大鏡的推車，但被店員提醒這是老人限定使用的，讓她不知該開心還是難過。
《NOWnews今日新聞》向家樂福求證，業者透露，期望能打造長者友善賣場，因此從門口邁入前的手推車做起，在推車上裝設放大鏡，方便民眾購物時，對於商品小字標籤或者營養標示可更清楚觀看，在貨架區域也同時裝設了放大鏡片。除此之外，貨架其實還設置了「安全把手」，如果想購買放置較低處的商品，在蹲下起身時能輔助攙扶。