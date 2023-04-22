內幕／爭取國民黨總統提名　郭台銘接觸黨內立委參選人增加內援

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郭台銘在訪美後回歸表態爭取國民黨提名，黨內觀察到，郭台銘雖是政治素人，但是對於政治用語開始變得精準，據了解，郭台銘現在身邊幫忙的政治幕僚，已非4年前參加總統初選的團隊，不但換了新的公關公司，也有資深媒體人進駐幫忙。
日前郭台銘報告赴日成果的記者會，出現小插曲，媒體普遍不滿郭陣營使用媒體提問單的提問方式，認為郭台銘既然要爭取國民黨總統提名，就不該由幕僚先搜集媒體提問問題，並由主持人代問，應直球對決，才是夠格的政治人物。而支持郭台銘的人士在內部討論中提及此風波時，都非常理性討論，也認同郭的公關團隊應該迅速調整，避免爭議再次發生。
郭台銘與侯友宜相比，國民黨內的奧援明顯不足，黨籍立委多半公開力挺侯友宜，黨內人士分析，郭台銘了解到這一點，因此在郭台銘訪日回台的記者會上，透露了他會幫忙非綠陣營立委參選人站台，但會尊重國民黨中央的指示，已經釋放郭台銘「會挺有需要的立委」的訊息。
據了解，郭台銘也私下開始拜會立委的行程，週五私下拜會了投入高雄三民區立委的黃志雄，接下來也陸續會約見不同縣市的立委參選人。親近郭台銘人士表示，約見立委參選人一方面是向他們請益，一方面也是開始拉攏郭家軍，策略就是找有意參選的非現任人選包圍現任立委，為他們提供相關資源挹注。
郭台銘今日開始全台請益之旅，第一場選在竹北與民眾親自對談，據了解，郭台銘接下來也會有各式與產業界及工商建言界的座談，像是4月底會出席由上市、上櫃及即將上市、上櫃的公司經營決策者所組成的磐石會座談，5月初則是接受工商建研會邀請，在國父紀念館演講並在北市府內進行晚宴。
工商建研會演講較為特別的是，會中有不少藍營人士或是中常委等層級者出席，也會有重量級台商出席，代表著郭台銘在展現美、日關係秀肌肉之後，下一步應會觸及到兩岸議題深水區。