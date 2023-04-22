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腦血管驚見兩個不同方向動脈瘤　分流支架治療擺脫出血風險

腦血管驚見兩個不同方向動脈瘤　分流支架治療擺脫出血風險
腦血管驚見兩個不同方向動脈瘤　分流支架治療擺脫出血風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】正值壯年的劉先生，在一次健檢時發現，有一處腦血管同時長有兩個不同方向突出的動脈瘤，之後再次追蹤磁振造影時，更檢查出動脈瘤有增大的情形，隨時可能有破裂出血的風險！故在安南醫院神經血管介入手術室主任張哲肇門診評估下，決定接受腦動脈瘤栓塞治療。

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分流支架置放手術　同時處理兩個不同方向動脈瘤

張哲肇主任詳細解說劉先生的治療進程，劉先生初步接受腦血管攝影檢查，評估動脈瘤情形之餘，確認該部位之動脈瘤因血管較彎曲，且與動脈瘤相互重疊，若以一般白金線圈栓塞之困難度較高；然而，使用分流支架的方式，則可同時處理兩個不同方向的動脈瘤，且較不受動脈瘤與正常血管影像重疊的干擾，只是術後需要服用抗血栓藥物約兩年時間。

經討論後，劉先生決定接受分流支架置放手術，並在申請健保給付通過後，住院接受完整治療。

動脈瘤破裂出血　嚴重昏迷失能

張哲肇主任說明，腦動脈瘤破裂出血為「自發性腦出血」，屬出血性腦中風常見原因之一，其出血後可能併發之風險，較其他出血性腦中風來得高，更甚者有近二至三成患者在出血後，可能會重度昏迷、或有立即性的生命危險；此外，亦有近三分之一患者於出血後，成為重度失能狀態。

高風險族群　應定期追蹤檢查

因此，張哲肇主任強調，在腦動脈瘤治療上，及早發現與預防破裂出血是十分重要的一道課題。若民眾有腦動脈瘤家族史、多囊腎、慢性高血壓、自體免疫疾病如紅斑性狼瘡等情形，建議安排腦部磁振造影檢查，若進而發現未破裂腦動脈瘤，便需定期追蹤檢查，但若是動脈瘤大於0.5公分以上、或追蹤發現有增大情形者，則建議盡快進行動脈瘤治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57534

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