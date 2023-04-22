COLD STONE買1送1！7-11有來貘杯墊 全家霜淇淋也買1送1
天氣越來越熱，又是吃冰的季節，COLD STONE酷聖石迎接16周年，連續56天免費抽冰淇淋買1送1，並首次和人氣IP「來貘」聯名，推出「來貘生乳酪」，7-11複合店COLD STONE專區同步販售「萬貘起司」，任選2杯還可用49元加購馬來貘杯墊。全家則限時兩天爽吃霜淇淋不限口味買1送1。
記者黃韻文/綜合報導
COLD STONE酷聖石慶祝16周年，即起至6月15日推出期間限定新品，首次與IP「來貘」聯名，開發出「來貘生乳酪」（小杯160元、不含脆餅），搭配極黑脆餅呈現來貘專屬色系，並加上聯名杯款及插卡，7-ELEVEN複合店COLD STONE專區同步販售「萬貘起司」（109元、不含脆餅）。
酷聖石官方LINE即起至6月15日推出數位遊戲，連續56天每天都能免費玩翻牌遊戲，有機會獲得冰淇淋買1送1、桶裝冰淇淋第2桶50元、冰淇淋第2杯50元等獎項。7-11複合店酷聖石專區在每周五六日（含5月1日連假），買全品項冰淇淋任2杯，可用49元加購馬來貘杯墊，共有2款。
全家在周末推出全盈+PAY專屬優惠，今明兩天（4月22日、23日）使用全盈+PAY支付，享Fami!ce霜淇淋不限口味買一送一，本期主打口味是「再睡5分鐘」聯名款，共有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」、「棉被四季金萱」4種口味，少數門市則有巧克力口味回歸。