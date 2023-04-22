世界地球日發揮永續影響力　企業認地植樹做公益

根據聯合國跨政府氣候變遷專家小組(IPCC)報告，全球暖化逐步靠近「不可逆轉」的臨界點，而地球減碳自癒最有效的辦法來自森林，種植樹木不僅能吸收二氧化碳、進行溫度調節，更能達到固碳。三發地產為環境永續不遺餘力，自2021年起攜手臺大實驗林，為發燒地球種下百萬生機，積極以認養造林的實際減碳行動守護台灣、落實綠色永續，同時呼籲全民一同加入保護環境生態的行列。
記者陳美嘉／高雄報導
三發地產集團啟動「一屋一樹 三發植樹」專案，以2021年為起點，首度認養1公頃林地，並於2023年地球日前再次認養1公頃林地，累計種下3000棵樹苗，預計此後每年可為地球減少11.22公噸碳排量。日前更由三發地產董事長鍾鼎晟親自率領高階主管團隊參與植苗活動，期盼讓同仁能透過實際行動，體現關懷環境及社會的企業文化。活動現場也由臺灣大學實驗林管理處秘書林麗貞代表，贈苗予三發地產同時進行揭牌儀式，共同見證本次認養捐贈活動。
此外，自2022年起三發地產便開始收集營建廢棄物，並再利用製成水泥盆栽，更於2023年與歐萊德共同響應關燈一小時活動，積極以自身企業的影響力，持續喚起大眾對環境自然的重視。除投身環境保護之外，三發教育基金會長年投入學齡兒童、親子共讀教育宣導，更成立巡迴書車、於各大館所打造讀書角落，至今累計已服務超過三萬名親子家庭。每到暑期也針對青年學子舉辦「人各有痣」實習教育計畫，舉辦講座、工作坊等，幫助學子們深度探索不同的職業領域。