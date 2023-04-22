學習歷程檔案成升學主義打手！學團發布2023年新課綱觀察報告　

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EdYouth指出，今年的課綱觀察報告蒐集千份問卷，調查對象跨足普通高中體系以及技職體系，並特別蒐集應屆大一生（即108課綱第一屆畢業生）回顧過去3年的感受。
EdYouth於3月30日至4月10日間透過社群媒體發布Google表單，並在Facebook針對15至18歲學生投放廣告（總觸及90856次），收集學生意見。高中報告共收集到819份表單、13位學生接受質性訪談；技高專題收集到173份表單、訪談5位學生。填答者背景共跨越26不同群科，並有超過半數（54.4%）來自商業類。
本次課綱觀察報告主筆、現就讀清大原子科學院學士班的林軒如指出，學習歷程檔案的目標在於協助學生進行多元探索並展現學生特色，但仍有高達7成的填答者透過「學檔是否明確對應目標校系」來評價自己的學習歷程檔案，造成學習歷程檔案理想嚴重背離實際狀況。
政治大學大一生賴映帆說，學習歷程檔案除了要幫助學生進行生涯探索與定向參考之外，還具備著減少高三學生製作備審資料壓力的功能，但就實行現況而言，有7成學生在學習歷程檔案上的擔憂為是否對應到目標校系，這對於到高中後期才確認志向的學生而言，在高三下學期才會負擔起製作對應到目標校系學習歷程檔案的負擔。
對於考招制度，觀察報告統計約7成的學生希望分科測驗能夠恢復國英；而在質化與量化訪談中，都能發現分科測驗未加入國英考科的情況下，對社會組同學較為不利，考招無法達到適性揚才。
在自主學習的部分，就讀政治大學大一的曾顯柔表示，有50%的學生想不到自主學習主題、46%的學生認為自主學習時間不夠。此外，有非常多的高職生希望有自主學習時間，但不少的學生表示「學校並無安排此時段」，且資源相較高中學生匱乏許多。
另外，課程諮詢教師也是108課綱的新政策，原希望帶領學生選課、銜接大學課程和職涯發展，但報告指出，近半數的學生不知如何和課諮師約時間，甚至有2成學生反映自己不知道課諮師是誰，而實際和課諮師進行個別、團體諮詢的學生不足1成。質性訪談時也發現，有少數課諮師可能過度干預學生選擇，無法中立地進行分析、諮詢工作，需要更多輔導知能培訓的挹注。
EdYouth亦調查高一至高三學生對本土語言納入必修的意見。高雄市中山高中高三生陳宇慈提到，整體來說約有半數支持納入必修、半數反對，支持意見包括認同本土語言應該要被傳承、製造學生學習契機，培養相關人才、學生原先就有興趣但苦無機會學習；反對意見包含本土語言會壓縮其他課程的時間、因為對升學沒幫助可能會被學生視為廢課、因師資問題可能根本無法開設。
此次課綱觀察報告也對高職生進行調查，EdYouth發現新課綱讓高職生擁有比高中生少的學習權利。竹山高中高三生劉融諭說，學習歷程檔案的角色在技職體系也十分撲朔迷離，技職生在高中欲跨考高中學測並不能使用學習歷程檔案；高職生對於轉換跑道的機會成本非常巨大，「我認為學習歷程檔案根本是為了高中設立，高職只是順便進行」。
針對技高生跨考學測無法使用學習歷程檔案，教育部國教署高中教育組副組長林琬琪回應，技高生報考學測，最終還是會參與技專的升學管道，於6月進行申請入學，看重專題實作、實習科目的學習成果，但規定4月就提交學習歷程檔案，對學生後續要完成專題實作有困難，因此今年才會把學習歷程檔案在高三下做紙本（PDF檔）提交，但學生還是只能提交一次，對於跨考學測、通過一階的學生，高教司也有配套，會在考招單位平台做註記，即使提交PDF檔也不會影響學生二階甄試權益。
針對課程諮詢教師不太了解生涯輔導部分，林琬琪說，以學校來說，生涯輔導還是輔導教師的工作，課程諮詢教師會協助輔導教師，簡言之，輔導教師、導師、課程諮詢教師是鐵三角關係，會協助學生完成生涯定位、選課輔導。
對於自主學習的問題，林琬琪表示，去年底修正自主學習實施規範，請教師以製作過程為主、而非成果，也完成3主軸、9面向指引，針對學生在學科知識、閱讀、實察實驗、獨立研究等自主學習要怎麼做、教師該如何引導，也會開發相關線上課程。