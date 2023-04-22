老後醫療費用成壓力　提早規劃保險是最佳解方

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臺銀人壽建議，可善用保險多元保障的功能，自己預先提早準備相對應的保險金，以支應未來可能發生的醫療照護壓力，解決老後經濟上的擔憂。
善用癌症險及終身實支實付醫療險的給付金額，也能讓保戶與其家人有更從容的心境與經濟環境，面對不同的療程階段。保險最怕需要用時方恨少，因此建議要在仍健康時，定期透過保單健檢，留意自己是否有保障缺口，適時增加醫療保障，讓自己面對療程時有能力做最適合的選擇，擁有享受尊嚴的人生。
罹癌費用支出暴增 癌症險可減輕經濟壓力人人聞癌色變，無論是自己或身邊親人罹癌，不僅會影響心情，後續的癌症療程及龐大的醫療花費，都可能讓人無法或無心繼續工作而導致經濟陷入苦境。這時，更需要靠事前的保險規劃，讓民眾在有需要時，能提供補強與協助。
至於該如何挑選保單？臺銀人壽建議在挑選癌症險時須留意保單給付的項目，是否對於初次罹患初期、輕度以及重度癌症時均有保障。如果保險金能依被保險人罹癌的初期及輕、重度不同的程度，而有不同的給付比例，且是一次整筆給付，較能按照自身需求、療程進度與費用支出來做調配。
此外，給付項目也應包含身故保險金或喪葬費用保險金，這是被保險人基本的身故保障。至於常聽到的豁免保險費更是「保險的保險」，亦即當被保險人發生符合豁免保險費的情況時，接下來的續期應繳之各期保險費則可豁免不繳，這能減輕罹癌家庭的經濟負擔，更重要的是，該保單仍有效力，保障會持續到保險期間屆滿。
而保單給付項目若有滿期保險金，那麼當被保險人在契約有效期間且保險年齡達一定年齡（例如86歲）的保單週年日仍生存時，就能按保單週年日當時的「保單價值準備金」與「年繳保險費總和的1.06倍」兩者取其大者給付。
終身醫療實支實付 給付項目補足保障缺口在醫療險的挑選上，臺銀人壽建議，除了一般的住院日額保險給付項目之外，也要留意商品是否針對特定年齡以後設計適用的實支實付住院醫療保險金，可強化保障範圍，讓保障更完善。
如果被保險人在保險事故發生時已達特定年齡（例如70歲），可按被保險人住院期間內所發生，且依全民健康保險規定之自費項目，給付住院醫療費用保險金，這可補足高齡的實支實付醫療缺口，保障終身有效，大大降低經濟負擔。此外，保障內容如果包含健康增值保險金的設計，亦即在「無理賠紀錄期間」若沒有就醫理賠的紀錄，就能自動增額；等於無理賠紀錄期間越長，保單保障的空間也越大。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57513
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