若明日被徵召會說「Yes,I do.」?侯友宜鬆口：這都是我該做的事

郭台銘拚國民黨提名從新竹縣出發！在地藍委期待「侯郭配」

▲鴻海創辦人郭台銘為爭取國民黨提名參選總統，將展開全台座談會，論述理念，首站於今天下午在新竹縣竹北市舉辦；2位國民黨新竹縣立委林為洲、林思銘認為郭台銘到地方座談是好事，也拋出藍營2024的最佳組合就是「侯郭配」。（圖／翻攝畫面）
▲鴻海創辦人郭台銘為爭取國民黨提名參選總統，將展開全台座談會，論述理念，首站於今天下午在新竹縣竹北市舉辦；2位國民黨新竹縣立委林為洲、林思銘認為郭台銘到地方座談是好事，也拋出藍營2024的最佳組合就是「侯郭配」。（圖／翻攝畫面）

中央社

（中央社記者劉冠廷台北22日電）鴻海創辦人郭台銘為爭取國民黨提名參選總統，將展開全台座談會，論述理念，首站於今天下午在新竹縣竹北市舉辦；2位國民黨新竹縣立委林為洲、林思銘認為郭台銘到地方座談是好事，也拋出藍營2024的最佳組合就是「侯郭配」。

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郭台銘近日接連訪問美國、日本，與政界、商界高層會面，展現國際人脈。從日本返台後大陣仗召開記者會，喊話給他30天的時間論述，全台北中南座談會首場今天從竹北出發。

郭台銘除在各地舉辦座談會爭取支持，也拜會黨內立委參選人，20日南下高雄拜訪市議員黃柏霖，雙方交流教育科技的推廣與發展。黨內分析，從郭台銘陸續訪美、日，以及要到各地座談，確實展現出參選決心，相信支持度會繼續上升。

隨著郭台銘動作越來越大，黨內也有人憂心，若最終未徵召郭台銘，是否又會上演2019年不歡而散的劇情。林思銘今天受訪時說，郭台銘這次已說明會支持黨最終提名的人選，4年前的狀況應該不會再發生。

新北市長侯友宜是國民黨內2024呼聲最高人選，林思銘說，不少民眾都希望看到「侯郭配」的產生，若侯友宜最終被徵召參選總統，希望能向郭台銘請益，並邀請郭擔任副手。

林思銘指出，侯友宜具有執政經驗及民意基礎，而郭台銘擅長的是在經濟、商業領域，若能以「侯郭配」組合起來，兩者能力互補，對於國民黨在明年總統大選上更有凝聚力。

林為洲也說，侯郭配是很好的組合，而最合適的方式是徵召侯友宜後，再由侯友宜邀請合適的對象擔任副手；目前由於黨中央尚未決定徵召人選，侯友宜與郭台銘仍處於各自努力的階段。

國民黨立委李德維說，要找出最能勝選、均衡的組合，包括族群、區域、性別、學經歷等層面的平衡，如何截長補短更重要，不是民調第1名搭配第2名就一定是最好的組合。（編輯：張均懋）1120422

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