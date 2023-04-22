週日把握好天氣！高溫飆破31度 下週「這天」氣溫暴跌剩1字頭
今（22）日各地仍有零星陣雨，明天開始台灣東風環境的水氣再減少一些，剩東半部會有零星飄雨的機會，不過雨勢不明顯，最高溫飆到31度。到了下週二到週三（4/25至4/26），受到新一波鋒面影響，除了雨彈降臨北部、東半部外，週二開始溫度溜滑梯，北部從高溫28度，一路暴跌來到19度上下。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局預報員指出，明天隨著北方高壓更為減弱，氣溫方面會逐日的回升，新竹以北以及宜蘭、花蓮約在25度至26度，其他地區27度至31度，約莫回升2至3度左右，其中北台灣溫度回升最明顯。
氣象達人彭啟明指出，明後兩天華南仍有些水氣東移，因此北部及東部雲量仍較多，不過雲間逐漸還是有陽光露臉機會，降雨區域會慢慢由北東部的範圍較縮限至東半部。中南部再略好轉些，為多雲或局部晴的天氣，不過就要留意午後山區有熱對流發展機會，帶來短暫陣雨，前往山區活動記得攜帶雨具。
氣象局預報員提醒，下一波鋒面會在禮拜二（4/25）晚上通過，北部、東半部、中南部山區降雨一路到週三，不過鋒面通過迅速，對南部水情幫助不大。且鋒面南下後吹東北季風，從一週溫度趨勢中可以看到，週二北部從高溫28度，一路暴跌剩19度上下，一直到週三白天才會漸漸回暖。