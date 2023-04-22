偏鄉急診救護站立大功　搶救過敏、低血糖兩命！

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過敏險休克 須立即給藥「水里鄉急診救護站」收治一名70歲老翁，主訴他是到南投遊玩，半夜被昆蟲叮咬，結果晚間就出現全身蕁麻疹、呼吸喘情況，玉山分隊獲報後緊急將患者送往水里醫療站，施打抗過敏藥物，一小時候患者症狀改善，返回飯店休養。
當時負責看診的主治醫師指出，幸好119當機立斷，第一時間就近送往水里醫療站，立即讓病患接受抗過敏治療，如果時間太久，甚至可能演變成過敏性休克，過敏反應的變化，是有可能會隨著時間越來越嚴重而危及生命。
突然昏迷不醒 趕緊送站求治信義鄉有一名婦人在家中昏迷不醒，家屬驚嚇以為是中風，趕緊送往醫療站求治，當時婦人昏迷指數只有3分，情況十分危急。主治醫師藉由以往經驗，立即為婦人測量血糖，居然低至2mg/dL，經緊急施打高濃度葡萄糖後，順利恢復意識，救回一命。
低血糖的症狀往往容易與中風症狀混淆，此時就需要藉由臨床的經驗判斷，給予適切處置。低血糖的症狀因人而異，每次發生可能也會有不同症狀，輕度低血糖會有頭暈、冒冷汗、心跳加速、飢餓感等症狀；中度則會有口齒不清、發冷、視力模糊、意識混亂等情形，若是沒有及時處置，引發重度低血糖，會引起深度昏迷，腦神經功能極度受損，後果不堪設想。急診救護站的設置，替患者爭取三十分鐘的車程，更提供即時處置，免除患者奔波之苦。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57535
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