蘇丹內戰逾400死 軍政府承諾協助中美英法使館人員與僑民撤離
蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）激戰不休，雖然RSF發表聲明說願意在開齋節期間停火72小時，但外媒報導，當地實際上仍聽得到零星的槍聲和空襲，停火並未落實。而在各國施壓下，軍政府表示將協助中美英法的使館人員與僑民撤離，並會確保撤離行動安全。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）表示，已與多國領導人談話，軍方將會協助中美英法的使館人員與僑民，從首都喀土穆搭乘軍用運輸機撤離，並保證他們的安全。各國撤離自己人民的呼聲隨著蘇丹內戰不休持續高漲，而之前幾次停火都沒有真正實踐的軍政府，終於發聲承諾將在未來幾小時內，協助中美英法的使館人員與僑民撤離。
由於內戰爆發以來雙方始終不曾停火，各國試圖撤僑的行動並不順利。美國參謀長聯席會主席米爾利（Mark Alexander Milley）將軍日前與柏罕通話時，要求蘇丹軍政府保證當地美國人的安全。之前白宮已經證實，有至少一位美國公民在喀土穆死亡。
沙烏地阿拉伯的使館人員已經循陸路先從喀土穆撤離到蘇丹港（Port Sudan），之後再從蘇丹港搭機返國。約旦使館人員也將按照同樣途徑撤離，沙烏地阿拉伯表示，願意協助其他友邦的人民按照此路徑離開。
根據世界衛生組織的統計，蘇丹內戰以來已經造成至少400人死亡，數以千計的人受傷。由於有大量醫院停擺，很多平民根本無法前往醫院，因此真正死傷人數很可能比世界衛生組織掌握的還要多得多。聯合國也示警，蘇丹內戰引發難民潮，已有多達20000人逃往鄰近國家，若局勢持續如此發展，鄰近國家也將承受處理難民的壓力。