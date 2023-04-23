每個人都經歷過的喉嚨痛　黃瑽寧醫師感染輕百科解析

我是廣告 請繼續往下閱讀
壓舌板的惡夢很多人看病時，最怕醫生用壓舌板把病人舌頭往下按，不喜歡那種被催吐的噁心 feeling，其實我們醫生也不很想這樣做啊! 但是病人肥肥的舌頭，通常會擋住咽喉，在視野不清的情形下，醫生很難看清楚喉嚨的樣子，只好狠心的用壓舌板把病人的舌頭往下壓。如果你不喜歡被壓舌板蹂躪，可以事先在家練習，對著鏡子把嘴巴打開，有意識的扯開喉嚨發出渾厚的「啊」聲，此時舌頭自然就會往下降，醫生就不需要使用壓舌板了。
咽喉炎、扁桃腺炎、咽峽炎站在鏡子面前，嘴巴張大，拿著手電筒探照自己的喉嚨，可以觀察到上顎、後咽、扁桃腺、舌頭等等構造。喉嚨正中央的懸雍垂兩旁，形成一個「麥當勞形」區塊，如果看起來顏色泛紅，醫生就會說你咽喉發炎(Pharyngitis);如果看見兩顆扁桃腺泛紅或化膿，醫生就會說是扁桃腺炎(Tonsillitis)，如果在咽喉長水泡、潰瘍，則可能是腸病毒導致的咽峽炎(Herpangina)。
透過仔細的觀察，有一些具有特色的蛛絲馬跡，比如說「出血斑點」、「鹽粒狀的白色化膿」、「象牙色的大塊膿斑」......，可以讓醫生心裡有個底，去猜測背後的病因。光是用眼睛看還不足夠，所謂醫者望聞問切，還要詢問發病的過程與症狀，才能決定這次的喉嚨發炎，會不會是細菌感染，需不需要使用抗生素治療。
沒錯，醫生檢查喉嚨後需要做的第一個決定，是需不需要使用抗生素。大部分病毒感染引起的咽喉炎、扁桃腺炎、咽峽炎等等，其實都不需使用抗生素，症狀治療即可。唯有細菌感染，比如說A型鏈球菌扁桃腺炎，才要用抗生素治療。現在醫學更發達，除了用眼睛看、嘴巴問之外，還有A型鏈球菌的快篩試劑，醫生可以進一步藉由篩檢結果，來決定用藥。
「消炎藥」是什麼?既然一般喉嚨發炎的病因只是病毒感染，醫師處方的會是「止痛退燒藥」，比 如說:安佳熱、依普芬、普拿疼等等，目的是讓病人症狀緩解，好好休息，自我痊 癒。至於少數細菌感染引起的咽喉炎、扁桃腺炎，病人拿到的藥物則是「抗生素」，要吃滿一個療程十天，把細菌殺乾淨。
本文摘選自《黃瑽寧醫師感染輕百科》，親子天下出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57527
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw