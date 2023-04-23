6旬男痛風每個月都發作！　醫籲：注意飲食還要「搭配1事」才有用

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一旦發生第一次痛風關節炎 之後症狀會越來越嚴重奇美醫療財團法人奇美醫院風濕免疫科主治醫師陳昭宇指出，痛風關節炎是因為體內尿酸過多，導致尿酸結晶沉積在關節、皮膚及肌腱等處。隨著時間逐漸過去，關節內的尿酸結晶沉積至各個關節內引起發炎，就產生了第一次痛風關節炎；若不妥善治療，大約在半年到一年半左右，會發生第二次痛風關節炎，之後每一次發作的間距就會越來越短。部分病人甚至演變成慢性關節炎，反覆發炎，沒有完全緩解的可能，只是在大痛跟小痛之間輪續。
痛風石具侵蝕力 嚴重恐至肢體功能障礙、跛行陳昭宇主治醫師表示，尿酸結晶除了關節內以外，也可以沉積在肌肉、肌腱、皮膚，甚至內臟器官內。尿酸結晶增加也會形成痛風石的結節狀物體，出現在關節、肌腱、皮膚、耳殼等部位。如果痛風石破裂，會流出像是粉筆灰狀的黏稠液體。而痛風石也具有侵蝕的能力，可能會導致皮膚潰瘍、肌腱韌帶斷裂、軟骨硬骨侵蝕進而關節變形，嚴重的話會導致肢體功能障礙跟跛行。
另外，高尿酸血症也會導致腎功能變差、尿道結石，並且會增加心血管疾病的風險，也與代謝症候群如高血壓、糖尿病、高血脂有關。
生活型態調整加上穩定服藥 有效控制痛風陳昭宇主治醫師提醒，很多人認為血液中尿酸高只要飲食小心即可，這並不完全正確。嚴格的飲食控制包含避免高普林的食物(如酒精類飲料、帶殼海鮮、動物內臟等)、充足飲水、避免飲用飲料店的含糖飲料等，再加上運動固然非常重要，但是最多可以讓血液中尿酸濃度降低至1 mg/dL而已，因臨床上病人的血液中尿酸濃度往往超過正常值很多，因此對絕大多數病人來說，還需要搭配穩定服藥，才能有效降低痛風發作。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57541
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