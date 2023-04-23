八旬老婦背痛到走不動！竟是「腰髂肌膿瘍」 這群人最易發生

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「腰髂肌膿瘍」屬少見後腹腔感染 多發於糖友、腎衰竭者南投醫院感染科主任廖嘉宏說明，「腰髂肌膿瘍」是少見的後腹腔感染，指的是腰髂肌有膿液堆積，好發於糖尿病、慢性腎衰竭等免疫力低下的病人，患者可能會出現下背痛、發燒、食慾不振及行走不便等症狀。由於發生率不高，症狀又缺乏特異性，容易與泌尿道疾病、腸胃或關節感染混淆，診斷不易，需倚靠專業醫師的靈敏度，並搭配影像檢查來確診。
經皮穿刺引流加抗生素 拖延醫治恐危及生命廖嘉宏為病人安排經皮穿刺引流，在超音波導引下成功引流膿瘍並置放引流管，並且依據血液細菌培養報告選用合適的抗生素治療，順利改善症狀。廖主任提醒，腰髂肌膿瘍若沒有及時處理，可能會導致嚴重的併發症，甚至危及性命。
醫療跨團隊合作 與家屬共同制訂治療方針南投醫院院長洪弘昌表示，此案南投醫院感染科與放射科、骨科及泌尿科等跨專科團隊提供共同會診之醫療合作服務，並邀請病人及家屬共同召開家庭會議，針對病情、治療方向、治療選擇、未來醫療計畫等進行說明與討論，跨團隊的整合與合作，讓團隊與病人、家屬共同決定對病人最適合的醫療照護方向。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57542
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