澳中經貿看似回溫　雙方關係仍「回不去了」

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澳中經貿關係看似回暖，學者則認為雙方關係在缺乏互信基礎下，「回不去了」。
美國之音22日報導引述西澳大學政治與國際關係學教授陳傑意見指出，中國領導人習近平去年與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在印尼會面、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）訪中等事件後，澳中間有了關係回溫跡象。
陳傑說，工黨政府對中政策友善，中國也有意將澳洲視為與法國、德國一樣可以離間美國者，於是在這種情況下，出現了兩個隸屬工黨的州長前往中國一事，這兩個州都力促使中國留學生回流澳洲。
陳傑表示，工黨政府不會像莫里森（Scott Morrison）政府經常提起台灣議題，但會堅持「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）路線；工黨政府對中政策緩和，不過不會對雙方關係抱有太大幻想，蜜月期已經不會再來。
雪梨科技大學國際研究學院教授馮崇義認為，澳洲不宜過度期待與中國恢復商貿關係可獲得的利益。中國的統戰力量在澳洲滲透極為嚴重，近年來，澳洲從政府到社會都開始警戒，不可能如從前那樣般地信任中國。
他說，中國在澳洲建立統戰系統，在媒體、學界、商界甚至是政界，嚴重地影響澳洲政治。澳洲社會已經覺醒，畢竟中國是不同的制度與價值觀，即使逐漸恢復商貿往來，也不值得信任。特別是楊恆鈞與成蕾兩名澳洲公民在中國被捕數年仍未獲釋，中國政府的作為讓澳洲社會無法接受。
前台灣駐澳代表林松煥說，澳中經貿關係雖然持續改善，但是基於大環境發生重大改變，澳中關係不可能如過去般友好，中國在俄烏戰爭暗中支持俄羅斯、台海局勢緊張等地緣政治，民主自由對抗專制極權儼然成形。（編輯：邱國強）1120423